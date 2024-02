Hadžić: Mandić da se vrati u okvir koalicionog sporazuma

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić treba da se vrati u okvir koalicionog sporazuma, kako ne bi doveo do usporavanja dobro započetog posla na ispunjavanju obaveza prema evropskim partnerima, ocijenio je poslanik sa liste Pokreta Evropa sad Seid Hadžić.

On je to kazao povodom posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Crnoj Gori, tokom koje se sastao sa Mandićem.

„Predsjednik Skupštine treba da se vrati u okvir koalicionog sporazuma, kako ne bi doveo do usporavanja dobro započetog posla na ispunjavanju obaveza prema EU partnerima i tako konačno ispunimo očekivanja građana u poboljšanju standarda njihovog života što je i suštinska smisao ove većine“, napisao je Hadžić na platformi X.

On je istakao da mu je posebno važno da je Dodik iz Crne Gore otišao nezadovoljan jer mu, prema riječima Hadžića, nije uspio plan da predstavi sebe kao koordinatora, u kreiranju politike po receptu iz Rusije.

„To su mu jasno poručili i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Vlade Milojko Spajić svojim velikim “njet” destruktivnoj politici, kada mu nijesu ukazali gostoprimstvo kao zvaničnika, a svojim velikim “da” evro-atlanskoj politici“, rekao je Hadžić.

On je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države stavile Dodika na „crnu listu“, zbog podizanja tenzija i kršenje Ustava suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

„Pa u tom smislu ne ide zajedno evropski put Crne Gore i članstvo u NATO, sa ovim “specijalnim vezama” iz doktrine jednog od najštetnijih političara po narod koji predstavlja“, zaključio je Hadžić.

