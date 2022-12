Grgurović predsjednik Opštine Danilovgrad

Danilovgrad, (MINA) – Aleksandar Grgurović iz Pokreta Evropa sad izabran je danas za predsjednika Opštine Danilovgrad.

Kako prenosi portal RTCG, za to su glasala 22 odbornika, a uzdržanih i protiv nije bilo.

Odbornici opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) nijesu prisustvovali sjednici, a prethodno je usvojen predlog da se sa funkcije predsjednika Opštine razriješi Branko Bošković.

Grgurović je nakon glasanja rekao da su obavezu, dužnost i čast dobili od građana na izborima.

“Oni su izraz volje koja je mene i vas zadužila da obavljamo poslove u interesu našeg grada. Zahtijevaću maksimalan rad, racionalizaciju potrošnje, odgovornost. Očekuje nas sve zajedno veliki i odgovoran posao te bih sve građane zamolio za dozu strpljenja i povjerenja u pogledu prvih rezultata grada”, kazao je Grgurović.

