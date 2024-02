Gorčević: Članstvo u EU do 2028. godine jasan i neupitan cilj

Podgorica, (MINA) – Zalaganja Vlade u prvih 100 dana rada pokazala su da je jasan i neupitan cilj da do 2028. godine Crna Gora postane članica Evropske unije (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, povodom obilježavanja 100 dana Vlade, organizovali su danas, u saradnji sa gimnazijom „Slobodan Škerović“, panel „Šta bi ti na mom mjestu?“, sa ciljem da se o važnim temama za razvoj i budućnost države razgovara sa mladima.

Kako je saopšteno iz tih Vladinih resora, podgorički gimnazijalci su imali priliku da kažu šta treba uraditi kako bi Crna Gora što prije postala članica EU, kako bi oni vodili pristupne pregovore, gdje treba pozicionirati državu u svjetskoj diplomatiji i kako ambasador treba da je predstavlja u Briselu.

Na panelu su gimnazijalci preuzeli uloge ministarke evropskih poslova, ministra vanjskih poslova, glavnog pregovarača i šefa Misije Crne Gore pri EU.

Gorčević je pohvalila gimnazijalce, navodeći da je uvjerena da uskoro mogu da naslijede nju i kolege u izvršnoj vlasti.

„Sa punim ponosom sam slušala ove mlade ljude i mogu reći da Crna Gora ima čime da se diči. Pokazali ste zavidno znanje i mogu sa sigurnošću da kažem da ćete sjutra odlično voditi državu. Vaše kolege i profesori mogu biti ponosni na vas“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da su sva zalaganja Vlade u prvih 100 dana rada pokazala da je cilj jasan i neupitan – do 2028. godine, Crna Gora će postati 28. članica Evropske unije.

„Pristupanje EU je generacijski izbor. Sve što mi radimo danas je da biste vi mogli sjutra slobodno da putujete, radite i studirate u EU“, poručila je Gorčević.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović istakao je da su mladi ljudi tokom današnjeg događaja pokazali da dobro prate procese i da ih dobro razumiju.

On je ocijenio da su precizno identifikovali benefite, ali i izazove, poput ekologije i kadrovskih potencijala.

Ivanović je, govoreći o značaju diplomatije, kazao da tamo gdje nema diplomatije, postoje konflikti.

Kako je kazao, diplomatija je tu da gradi prijateljstva i dobre odnose među državama.

“To je plemeniti poziv koji teži uspostavljanju i očuvanju trajnog mira i stabilnosti. Nadam se da će neki od vas ili svi sjutra biti diplomate, pronositi ime Crne Gore širom svijeta i doprinositi da budemo uvažena članica međunarodne zajednice“, poručio je Ivanović.

Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić kazao je da su mladi ljudi najvažniji partner Vladi koja će nastaviti da unaprjeđuje ekonomiju i bori se za vladavinu prava.

„Današnji dan i ovaj događaj nas je ohrabrio i motivisao da zajedno sa vama nastavimo da ispunjavamo ciljeve o kojima ste vi pričali. Takođe je pokazao da nema brige za budućnost Crne Gore kad ima ovakvu mladost“, poručio je Bečić.

„Vi mladi ljudi nam najviše trebate da vratimo u Crnu Goru sistem vrijednost. Vi nemate teret prošlosti i izdignuti ste iznad podjela. Promovišite znanje, toleranciju i istinske vrijednosti i pomozite nam da Crnu Goru uvedemo u EU 2028. godine“, poručio je Bečić.

Direktorica Gimnazije Biljana Vučurović kazala je da joj je zadovoljstvo što su članovi Vlade prepoznali resurs škole – mlade ljude pune potenijcijala koji ga iskazuju svakog dana, na časovima i đačkom parlamentu.

„Ovi mladi ljudi su dokaz da mi baštinimo evropske vrijednosti i drago mi je što u ovoj djeci vidite partnere na evropskom putu“ poručila je Vučurović.

Nevena Đoković, koja je preuzela ulogu ministarke evropskih poslova, kazala je da je Crna Gora na dobrom putu i da se u narednom periodu mogu očekivati brojne promjene, bolja organizacija i veća odlučnost.

Ona je istakla da učenike i studente očekuju brojne koristi od ulaska u EU, da će moći da putuju, studiraju, učestvuju u edukativnim i volonterskim programima, poput Erasmusa.

„Moj zadatak je da osiguram vidljiv napredak Crne Gore prema članstvu u EU. Zbog toga, u narednom periodu moram nastaviti sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima EU institucija i ambasadama država članica”, rekla je Đoković.

Jovan Janković, koji je imao ulogu ministra vanjskih poslova, ocijenio je da je pozicija Crne Gore na međunardnom planu solidna, ali da se mora dalje unapređivati.

„Za Crnu Goru kao malu državu je važno da unapređujemo naše odnose sa susjedima, ali i sa državamo cijelog svijeta. Nas kao malu državu je teško čuti na međunarodnoj pozornici zbog velikog broja velikih država sa većim interesima”, rekao je Janković.

On je istakao da je potrebno jačanje diplomatskog kadra, kroz unapređenje znanja i vještina studenata, budućih diplomata.

Ognjen Jovanović, koji je preuzeo ulogu glavnog pregovarača, ocijenio je da Crna Gora ima dobar i stručan kadar, ali da se mora dalje unapređivati.

„Moramo unaprijediti organizaciju i sagledati šta od nas EU traži i koji su izazovi na tom putu“, kazao je Jovanović.

On je poručio da za pristupanje EU, nije dovoljno samo znanje, nego je potrebna i volja.

„EU neće da primi bilo koju državu. Treba da imamo uređen sistem i ispunimo uslove koje nam EU postavlja u oblasti finansija, ekologije, kulture i drugih”, rekao je Jovanović.

Lazar Merdović, koji je preuzeo ulogu šefa Misije Crne Gore pri EU, poručio je da Crna Gora ima dobre odnose sa svim državama članicama, ali da mora još više da ih jača.

On je ukazao na provlem zaštite životne sredine i naveo da Crna Gora treba da slijedi primjere Helsinkija i Kopenhagena, kao gradova koji imaju najbolje standarde u toj oblasti.

„Ukoliko unaprijedimo ekološku situaciju, bićemo privlačniji stranim turistima, što je veoma važno imajući u vidu da turizam čini 30 odsto naše ekonomije“, kazao je Merdović.

