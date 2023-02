Glavni odbor Pokreta Evropa sad predlaže Milatovića za predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) trebalo bi večeras, na sjednici Glavnog odbora (GO), da odluči kako će nastupiti na predstojećim predsjedničkim izborima, nezvanično saznaju “Vijesti”.

Državna izborna komisija (DIK) prije toga će razmotrati zahtjev PES-a za davanje mišljenja o tome da li nakon što je njihovom lideru Milojku Spajiću odbijena predsjednička kandidatura, mogu da predlože drugog kandidata, te da li u tom slučaju mogu iskoristiti potpise podrške date Spajiću.

PES od DIK-a traži i mišljenje o tome da li Spajić može “da povuče kandidaturu” i “kako bi takva eventualna odluka uticala na pravo PES-a da ponovo predloži kandidata”.

Navodeći da su rokovi za predaju kandidatura kratki, iz PES-a su poručili da od DIK-a očekuju promptno djelovanje i što hitnije davanje mišljenja, budući da se, kako su saopštili, radi o pitanjima od javnog interesa.

Nakon što je DIK u subotu veče odbio da potvrdi Spajićevu kandidaturu “zbog kontradiktornosti podnesenih isprava”, zamjenik predsjednika PES-a Jakov Milatović ima najveće šanse da bude predložen za kandidata za šefa države.

