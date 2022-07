Formalizovaće zahtjev za skraćenje mandata

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) će tehnički formalizovati zahtjev za skraćenje mandata Vladi Crne Gore, najavio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je kazao da je današnjom potvrdom zapisnika sa prethodne sjednice Vlade, na kojoj je usvojen prijedlog usaglašenog teksta Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), jasno da je Vlada izgubila kredibilitet.

“Vlada nema povjerenje SDP-a i formalizacija o skraćenju mandata će se desiti, ali je to ono što je u demokratiji osnovno. Kad napustite ono što ste obećali građanima, onda je pošteno vratiti mandat i ići na izbore”, rekao je Krivokapić novinarima.

On je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministarkom vanjskih poslova Kosova Donikom Gervala Švarc, ocijenio da Crnoj Gori nije potrebna još jedna vlada Zdravka Krivokapića.

Upitan da li će biti pravnog odgovora SDP-a ukoliko se verifikuje ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, crnogorski šef diplomatije, rekao da je u više navrata upozoravao da će to pitanje skrenuti Crnu Goru sa evropskog puta.

On je kazao da je prije usvajanja odluke upozorio da se Vlada mora vratiti na evropski put.

“To je bilo u susret vrlo važnom iskoraku Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) i poštovanju Crne Gore na tom putu kao lidera – dolaska visokog predstavnika za vanjsku bezbjednost i politiku i potpredsjednika Evropske komisije Žozefa Borelja”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je trebalo da dođe i predsjedavajući EU i nekoliko ministara vanjskih poslova, kao i da je bilo u opticaju da dođe nekoliko premijera iz regiona.

“Ponovio sam više puta da se u rezolucijama Evropskog parlamenta iz marta i juna jasno govori da crkva sprovodi anti-evropsku agendu i izaziva podjele u regionu. Uprkos tome, njoj je dat prioritet u odnosu na čitavu agendu EU”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da se sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje održao u manje bogatoj formi nego što je moglao biti za Crnu Goru i za region.

“Crna Gora je u toj formalnoj utakmici oštetila sebe, a nešto je odrađeno i samim tim što posjeta nije otkazana, bilo je je i takvih glasina u Briselu”, naveo je Krivokapić.

Prema riječima Krivokapića, jasno je da Vlada, koja sprovodi i afiirmiše subjetke u anti-evropskoj agendi, ne može da obezbijedi prioritete iz evropske agende niti obaveze koje proizilaze iz NATO članstva.

Kako je dodao, Vlada je samim tim sebe destabilizovala, suštinski napustila evropsku agendu, ali i izgubila svoj evropski i i ukupni politički identitet.

“Ne treba nam još jedna vlada Zdravka Krivokapića, koja je zaustavila evropske integracije. Ne treba nam da potrošimo još divje godine sa vladom kakva je bila 42. koju su mnogi zvali crkvenom”, ocijenio je Krivokapić.

On je kazao da projekcije o formiranju nove proruske vlade nijesu moguće.

“Mislim da to ne spada u sferu realnosti i mogućnosti. Poslije ovakvog pucanja u nogu oko Temeljnog ugovora, ne vjerujem da će neko sebi pucati u glavu da uđe u tu avanturu. Ne mislim da je ta mogućnost uopšte opcija”, istakao je Krivokapić.

On je kazao da SDP ne može sam pokrenuti inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, dodajući da je uvjeren da će proevropske snage u Crnoj Gori biti svjesne da obnova nezavisnosti građanske Crne Gore i očuvanja njenih ustavnih kapacijeta nijesu završene.

“To je jedini demokratski odgovor na nestabilnost koja traje dvije godine. Uvjeren sam da će proevropske snage, sa svim manama, ovog puta stvarno dobiti izbore, otvoriti se i biti inkluzivne, ali svakako ne onima koji služe drugim državama”, poručio je Krivokapić.

Govoreći o bilateralnim odnosima Crne Gore i Kosova, on je kazao da je Crna Gora ne samo susjed već i prijatelj te države.

“Koji će joj pomoći od lakšeg pristupa njihovim građanima EU, do ostalih elemenata koji će voditi ka njihovoj velikoj želji o punopravnom članstvu u Ujedinjenim nacijama (UN), EU i NATO-u”, naveo je Krivokapić.

Gervala Švarc je poručila da su Crna Gora i Kosovo već prvog dana iskazale podršku Ukrajini i osudlie agresiju Rusije.

“Vrlo rano smo se opredijelili koju stranu podržavamo. Naša saradnja je izvanredna, ne samo na bilateralnom nivou već i u okviru međunarodnih i regionalnih inicijativa”, kazala je Gervala Švarc.

Ona je istakla da dvije države nemaju alteranativu evropskom putu, dodajući da su odlučni da nastavljaju saradnju koja će biti dobro koordinisana u regionalnom kontekstu, a koji Kosovo vidi u okviru otvorenog zajedničkog tržišta.

“Kada je riječ o zajedničkom putu prema EU, nama su jasni ovi eksperimenti. Mi ne želimo da budemo dio eksperimenta koji će biti otežavajuća okolnost na putu ka EU. Odlučni smo da se pridržavamo jasnog evropskog puta”, poručila je Gervala Švarc.

