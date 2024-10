Fon der Lajen naredne sedmice u posjeti Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen posjetiće naredne sedmice države Zapadnog Balkana, najavljeno je iz te institucije.

Fon der Lajen će, prema zvaničnom kalendaru, od 23. do 26. oktobra posjetiti Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu (BiH), Srbiju, Kosovo i, na kraju zapadnobalkanske turneje, Crnu Goru.

Prema zvaničnicima EK, posjeta će biti potvrda posvećenosti EK državama regiona, prenosi Radio Slobodna Evropa.

To će, kako se navodi, biti prilika i da Fon der Lajen promoviše Plan rasta, najveći paket Evropske unije (EU) za region do sada.

Radi se o finansijskom paketu od šest milijardi EUR, koji će državama regiona biti raspodijeljen shodno broju stanovnika i domaćem bruto proizvodu.

Države će iz tog paketa dobiti jedan dio u obliku grantova, odnosno bespovratne pomoći i drugi dio u obliku povoljnih kredita.

EK bi trebalo da, prije posjete Fon der Lajen, i formalno usvoji reformske agende za pet država Zapadnog Balkana.

Izuzeta je jedino BiH, jer Briselu nije dostavila kompletnu reformsku agendu, ali je EK dala vremena toj državi da upotpuni dokument.

Premijeri šest država Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa 14. oktobra potpisali novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište, kao sastavni dio Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

