Evropski savez samostalno u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Evropski savez, koji čine Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i Liberalna partija (LP), nastupiće samostalno na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra.

Iz Evropskog saveza su kazali da će u Glavnom gradu nastupiti samostalno kao politička snaga nastala udruživanjem srodnih subjekata i uglednih pojedinaca.

Navodi se da je na sastancima izbornog štaba konstatovan izuzetno kvalitetan rad odbornika Evropskog saveza u podgoričkom parlamentu.

“Oni su se posebno izdvojili nivoom političke kulture, argumentovanim ukazivanjem na brojne probleme u funkcionisanju Glavnog grada i predlaganjem konkretnih rješenja u pravcu unapređenja položaja brojnih građana Podgorice”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su odbornici Evropskog saveza bili i inicijatori skraćenja mandata Skupštine Glavnog grada, kako bi se izašlo iz ogromne krize u funkcionisanju lokalne uprave koja ima veoma ozbiljne posljedice na brojne segmente u Podgorici.

“Ideja ukrupnjavanja na političkoj sceni, odnosno formiranja nadstranačke progresivne političke platforme naišla je na veliku podršku nestranačkih intelektualaca i građanskih aktivista, koja iz dana u dan raste što ovaj savez čini jedinstvenom političkom ponudom na aktuelnoj političkoj sceni”, kazali su iz Evropskog saveza.

Kako su naveli, formiranjem izbornog štaba donijeta je i odluka o započinjanju predizborne kampanje.

Iz Evropskog saveza su rekli da će kampanja u Podgorici biti fokusirana na hitnu potrebu da grad postane čistiji, zeleniji, komunalno opremljeniji, saobraćajno sređeniji i kulturno bogatiji.

Oni su dodali da će u fokusu biti unapređene socijalnih servisa i adekvatna podrška ranjivim kategorijama.

U fokusu kampanje, kako su naveli iz Evropskog saveza, biće i to da se donosioci odluka bave dinamičnim razvojem grada, a ne ideološkim porivima i revizionizmom, kao i da se poboljša efikasnost administracije koja mora biti istinski servis građana.

“Da Podgorica ima bolje javno zdravstvo i obrazovanje, da se unaprijedi sportska infrastruktura, izgrade nova dječja igrališta i šetališta, da se njeguje staro i autentično podgoričko, odnosno titogradsko, a razvija novo i savremeno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u fokusu Evropskog saveza da struka, znanje i iskustvo nadjačaju uskopartijske apetite, da se konstantno unapređuje poslovni ambijent, stimuliše preduzetništvo i razvija poljoprivreda, da se mladima gradski ambijent učini boljim za rad i za provod, a najstarijima pruže uslovi života koje zaslužuju.

Iz Evropskog saveza su rekli da je ključni cilj da Podgorica bude bolje i kvalitetnije mjesto za život.

“Na tom fonu se kreira i izborni program, koncipira medijska i terenska kampanja i priprema izborna lista, jer će Evropski savez u Podgorici ponuditi konkretan i realno ostvariv program, kao i ljude sa ličnim i profesionalnom integritetom koji će biti istinska garancija realizacije programa”, kaže se u saopštenju.

Iz Evrpskog saveza su kazali da će Podgorica nakon 29. septembra biti grad za primjer.

“A Evropski savez, kao nadstranačka platforma koja želi da okupi što veći broj onih koji istinski žele dobro svim građanima Glavnog grada, će biti jedna od ključnih karika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Podgorici nakon predstojećih izbora”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS