Eskobar: Podržavamo svaku vladu koja je fokusirana na EU i posvećena NATO-u

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) nastavljaju da podržavaju svaku vladu u Crnoj Gori koja je fokusirana na Evropsku uniju (EU), posvećena NATO-u i koja nastavlja da se bori protiv korupcije, rekao je visoki predstavnik SAD-a Gabrijel Eskobar.

On je, na onlajn medijskom brifingu, kazao da je za vladu SAD-a Zapadni Balkan ostao mjesto ogromnih šansi, kao i dinamičan i važan dio svijeta na koji se može računati u izgrađivanju prijateljstva.

“Drago mi je što su tri države sa Zapadnog Balkana, koje su ujedno članice NATO-a, pokazale ogroman napredak”, rekao je Eskobar.

Govoreći o ratu u Ukrajini, on je kazao da su sve države Zapadnog Balkana glasale u koordinaciji sa EU i doprinijele humanitarnoj situaciji u toj državi.

Prema riječima Eskobara, Zapadni Balkan je bio veoma otporan na efekte ruske agresije.

On je kazao da su zemlje Zapadnog Balkana važan partner SAD.

“U Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo svaku vladu koja je fokusirana na EU, posvećena NATO-u i koja nastavlja da se bori protiv korupcije”, poručio je Eskobar.

Upitan da li Rusija ima da ima udjela u događajima na Zapadnom Balkanu, prvenstveno barikadima na sjeveru Kosova, on je rekao da, sa malo izuzetaka, dešavanja na Balkanu su rezultati djelovanja faktora sa Balkana.

“Ono što se dešava na sjeveru Kosova je pitanje Srbije i Kosova. Zato je bitno da se dva lidera nađu u Briselu i rade na razlikama”, naveo je Eskobar.

Kako je kazao, treba se fokusirati na probleme koji se na Zapadnom Balkanu mogu riješiti diplomatijom i konsturktivnom ulogom.

“Rusija pokušava da ima svoju ulogu, ali ta uloga nije toliko bitna kao destabilišući faktor određenih političara i aktera koji djeluju na samom Zapadnom Balkanu”, rekao je Eskobar.

On je kazao da pitanje Kosova za SAD nije otvreno pitanje, dodajući da SAD prepoznaju Kosovo kao partnera.

Eskobar je poručio i da neće biti rata u Bosni i Hercegovini (BiH).

“Međunarodna zajednica je ujedinjena u zaštiti bezbjednosti BiH. Ohrabrujem političke lidere da se suzdrže od komentara koji povećavaju tenzije u državi”, naveo je Eskobar.

