Elhersma: Nastaviti usklađivanje sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da nastavi da se usklađuje sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), kazao je ambasador Nizozemske Martajn Elhersma u razgovoru sa potpredsjednikom crnogorske Vlade, Filipom Ivanovićem.

Kako je saopšteno iz Vlade, Elhersma i Ivanović su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije države, saradnji u okviru NATO-a i evropskoj integraciji Crne Gore.

“Sagovornici su istakli značaj strateškog partnerstva između Crne Gore i Kraljevine Nizozemske, koje se, između ostalog, ogleda i kroz blisku saradnju u okviru NATO-a”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je poseban segment razgovora bio posvećen procesu pristupanja Crne Gore EU.

Elhersma je, kako se navodi u saopštenju, pohvalio Vladu Crne Gore za otvorenost i posvećenost evropskoj integraciji.

On je naglasio “važnost nastavka usklađivanja Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU”.

Ivanović je zahvalio Nizozemskoj na kontinuiranoj podršci, naročito u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

“Crna Gora cijeni principijelan i angažovan pristup Nizozemske politici proširenja EU, zasnovan na meritokratskim principima, uz očekivanja da će naša zemlja postati prva naredna članica EU”, kazao je Ivnović.

On je govorio i o reformskim aktivnostima koje Crna Gora sprovodi u cilju zatvaranja što većeg broja pregovaračkih poglavlja tokom 2025. godine i održavanja dinamike procesa u 2026. godini.

Kako se navodi u saopštenju, Elhersma i Ivanović su razgovarali i o daljem jačanju bilateralnih odnosa.

“Istaknuto je da su odnosi Crne Gore i Nizozemske na visokom nivou i da postoji obostrani interes za njihovim dodatnim produbljivanjem”, kaže se u saopštenju.

To će, kako se dodaje, biti učinjeno i kroz predstojeće bilateralne konsultacije ministarstava vanjskih poslova dvije države, koje će biti održane u maju u Podgorici.

Elhersma i Ivanović su razgovarali i o jačanju ekonomske saradnje, s posebnim fokusom na energetiku, turizam, infrastrukturne projekte, IT sektor i poljoprivredu.

“Istaknuta je i važnost kulturne i konzularne saradnje, a sagovornici su se osvrnuli i na mogućnosti uspostavljanja kancelarije ambasade Nizozemske u Podgorici”, zaključuje se u saopštenju.

