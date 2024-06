Duško Marković predstavio Stranku evropskog progresa

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa učestvovaće na prvim izborima koji budu organizovani, bilo redovni ili vanredni, najavio je lider SEP-a Duško Marković.

Marković je, na predstavljanju stranke, kazao da SEP nije njegova stranka kako se to pisalo u medijima već svakog člana Inicijativnog odbora, i biće svakog člana u budućnosti.

Marković je rekao da se državom proteklih godina upravljalo na nekompetentan, neodgovorno na način koji ugrožava državnu i ekonomsku suverenost, njen ustavni poredak i koheziju njenog naroda.

“Za to vrijeme državne institucije gube kredibilnost, snagu i potencijal. Svjesni da većina građana svjedoči sveopstoj društvenoj devastaciji, postavili smo cilj da učestvujemo na sljedećim izborima bilo vanrednim ili redovnim”, rekao je Marković.

On je poručio sa SEP nije ničiji projekat, nasljednik niti politički izdanak.

“Radićemo za bolju Crnu Goru od one u kojoj danas živimo”, rekao je Marković.

