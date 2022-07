Đurović sjutra sa liderima parlamentarnih partija

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sastaće se sjutra sa liderima parlamentarnih političkih partija.

Kako je saopšteno iz parlamenta, ključne teme sastanka odnose se na izbor sudija Ustavnog suda, imenovanje članova Sudskog savjeta, izbor Vrhovnog državnog tužioca, kao i na reformu izbornog zakonodavstva.

Sastanak će biti održan u Bijelom salonu Skupštine, sa početkom u devet sati.

