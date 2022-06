Đurović: Povećan broj kontrolnih i konsultativnih saslušanja u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore unaprijedila je rad, u dijelu praćenja rada i preporuka Državne revizorske institucije (DRI), povećanjem broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

Đurović je, na sastanku “SIGMA – Diskusija o eksternoj reviziji u Crnoj Gori: trenutno stanje i naredni koraci”, rekla da su u parlamentu zadovoljni jačanjem veza između te institucije i DRI, i kvalitetom i intenzitetom dosadašnje saradnje u pogledu jačanja budžetske kontrole i promovisanja principa odgovornosti, kao i dobrog rukovođenja javnim finansijama.

Đurović je istakla da to potvrđuje i protokol o saradnji između dvije institucije, koji je potpisan u cilju unapređenja sistema upravljanja javnim finansijama i javnom potrošnjom.

“Zahvalni smo na kontinuiranoj podršci koju SIGMA pruža kada je evropski put Crne Gore u pitanju, posebno kroz jačanje sistema javne uprave i izgradnju kapaciteta našeg javnog sektora u cilju dostizanja potrebnih ključnih standarda za članstvo u Evropskoj uniji”, navela je Đurović.

Ona je najavila da će Skupština ubrzati procedure pri izboru petog člana Senata DRI, kao i novog predsjednika, u cilju kompletiranja Senata i jačanja ove institucije.

Prema riječima Đurović, posebno je značajan rad Vrhovne državne revizije u svijetlu izvještaja Evropske komisije i pregovaračkog poglavlja 32 vezanog za finansijski nadzor, imajući u vidu da je, kako je kazala, Vrhovna državna revizija ocijenjena kao jedna od najboljih u državnom sistemu.

“Vjerujemo da ćemo vrlo brzo biti u prilici da sa Evropskom komisijom razgovaramo o privremenom zatvaranju ovog poglavlja na kraju godine”, kazala je Đurović.

Ona je napomenula da je u odnosu na prethodni izvještaj Evropske komisije, primarno unaprijeđen rad parlamenta u dijelu praćenja rada i izdatih preporuka DRI kroz povećanje broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja.

“Naravno da je i te kako važan dalji zajednički rad, a dobru dosadašnju saradnju, kao i sistemski i proaktivan pristup DRI treba iskoristiti kao dodatan podstrek za jačanje i razvoj mehanizama za produktivnije razmatranje njenih izvještaja od strane Skupštine i postupanje po njima”, kazala je Đurović.

Predsjednik Senata DRI Milan Dabović je istakao da je u minuloj godini uprkos brojnim izazovima i preprekama ostvaren značajan napredak u radu na ispunjavanju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine i DRI, poručujući da je osnaživanje dosadašnjeg partnerstva sa crnogorskim parlamentom jedno od pitanja koje jeste u fokusu djelovanja institucije.

On je najavio da će, u cilju obezbjeđivanja veće transparentnosti i odgovornosti subjekata revizije, Skupština i DRI uložiti dodatne napore da izrade, procedure za razmatranje pojedinačnih revizorskih izvještaja koje će, kako je ocijenio, dodati vrijednost raspravama skupštinskih odbora na kontrolnim i konsultativnim saslušanjima.

Zamjenik šefice Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri kazao je da je reforma javne uprave jedan od temelja procesa proširenja.

On je podsjetio je da je, pored revizije, među prioritetima za naredni period upravo Strategija reforme javne uprave kao i Strategija o upravljanju javnim finansijama.

Seri je kazao da je SIGMA prirodan partner EU, dodajući da je ponosan i zadovoljan zbog nastavka saradnje.

„Međutim, bez saradnje i podrške domaćih institucija nije moguće realizovati našu politiku u oblasti reforme javne uprave, a Skupština je najvažnija institucija u procesu integracija u EU“, kazao je Seri.

On je istakao da je ključna uloga crnogorskog parlamenta da se pobrine da zakonodavne aktivnosti budu usklađene sa EU standardima.

„Kada govorimo o odnosu DRI i Skupštine, vjerujemo da je stopa realizacije preporuka koje su došle od DRI, povećana. Vjerujemo i da Skupština treba da koristi revizorske izvještaje još detaljnije, još potpunije kako bi, zapravo, pozivala Vladu na odgovornost“, naveo je Seri.

On je zaključio da je povećana saradnja i komunikacija između DRI i Skupštine u tom smislu neophodna i od krucijalnog značaja.

