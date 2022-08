Đurović: Crna Gora stoji uz stradalnički narod Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uz ukrajinski narod i još jednom poziva Rusiju na prestanak ratnih dejstava i vraćanje mirnom i diplomatskom rješavanju svih sporova, kako bi se okončalo svakodnevno gubljenje života, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je na Tviteru /Twitter/ čestitala Dan nezavisnosti Ukrajine predsjedniku te države Volodimiru Zelenskom i ukrajinskom narodu.

“Crna Gora stoji uz stradalnički narod Ukrajine i još jednom poziva Rusiju na prestanak ratnih dejstava i na vraćanje mirnom i diplomatskom rješavanju svih sporova, kako bi se okončalo svakodnevno gubljenje života. Cijeli svijet to s nestrpljenjem iščekuje”, napisala je Đurović.

