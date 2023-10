Đurašković: Popis će biti sproveden kada se steknu uslovi

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju, zbog broja prijavljenih popisivača i ukupnog društvenog amijenta, nema uslova za sprovođenje popisa, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković, navodeći da će taj proces biti sproveden, bez problema i u skladu sa najvišim standardima, kada se steknu uslovi.

Đurašković je to naveo u odgovoru na urgenciju Uprave za statistiku – Monstat, u kojoj se navodi da su Zakon o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova i Uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa još na snazi i da su obavezujući.

“Zahvaljujem na brizi ili bolje reći prijetnji vezano za održavanje popisa na Cetinju”, naveo je Đurašković u odgovoru.

Kako je kazao, ni malo važnijima nijesu dozvoljavali da im prijete, a posebno ne onima “koji nas žele prebrojati po svaku cijenu i predstaviti neke već pripremljene rezultate kao zvanične”.

“Ništa ne brinite, uvjeravam vas da će popis biti održan kao i onaj 2011. godine, bez bilo kakvih problema i u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti kada se za to steknu uslovi, što sada shodno broju popisivača prijavljenih na Cetinju i ukupnom društvenom ambijentu apsolutno nije slučaj”, rekao je Đurašković.

On je kazao da su iz Monstata više puta upozorili na “imperativnost” normi, ali da su u svom postupanju prekršili niz zakonskih odredbi.

Đurašković je naveo da bi se u postupanju rukovodstva Monstata i njihovih “naredbodavaca”, mogli identifikovati elementi krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

“Zbog toga, umjesto pisma koje ste mi uputili kao gradonačelniku Prijestonice, povedite računa o postupanju koje prevazilazi nadležnosti institucije na čijem ste čelu i ništa ne brinite, popisa će biti kada se za to steknu uslovi i potpuni politički i društveni konsenzus uz jasne kontrolne mehanizme”, zaključio je Đurašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS