Đukanoviću dostavljeni potpisi da Lekić bude mandatar

Podgorica, (MINA) – Poslanici parlamentarne većine dostavili su predsjedniku Milu Đukanoviću 41 potpis za kandidaturu lidera Demosa Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić pozvao je Đukanovića da počne ponovne konsultacije sa predstavnicima partija parlamentarne većine o mandataru za sastav nove vlade.

Mandić je u dopisu Đukanoviću podsjetio da su nedavno u Skupštini usvojene izmjene i dopune Zakona o predsjedniku, koje su stupile na snagu, čime su se stvorile pretpostavke da Đukanović otpočne ponovljene konsultacije za određivanje mandatara za sastav nove vlade.

“Pozivamo Vas da u skladu sa ovim zakonskim rješenjem, ali, prije svega, u skladu sa Ustavom Crne Gore, pozovete na razgovor, odnosno konsultacije, predstavnike političkih partija koje čine parlamentarnu većinu”, naveo je Mandića.

On je rekao da u Skupštini postoji nesporna parlamentarna većina od 41 poslanika, kao i da lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku da bude mandatar za sastav nove Vlade.

Mandić je istakao da Skupština, osim dužnosti da izabere novu vladu, ima i obavezu da institucije koje su u blokadi stavi u punu funkciju.

“Pošto je na proljeće rok za održavanje predsjedničkih izbora, neophodno je postići dogovor o minimumu izbornih uslova, čime bi se uspostavilo povjerenje između svih učesnika izbornog procesa”, naglasio je Mandić.

Kako je dodao, pored zakonskih projekata gdje su za donošenje neophodne dvije trećine poslanika, postoje zakoni koji treba, bez obzira na većinu koja ih donosi, da budu plod najšireg dogovora svih u parlamentu.

Mandić je kao primjer naveo zakone o biračkim spiskovima i o registru prebivališta i boravišta.

On je kazao da su ta da zakona važna za realizaciju predsjedničkih, ali i parlamentarnih izbora, kao i da su problemi sa ta dva zakona proizveli posledicu višemjesečnog ponavljanja izbora u Šavniku.

“Stoga, otvoreni smo za razgovore po svim navedenim pitanjima, uključujući i problem koji je nastao u procesu konstituisanja novih lokalnih vlasti u Podgorici i Pljevljima”, rekao je Mandić.

On je poručio da su uvažavanje demokratskih principa i deblokada institucija prijeko potrebni Crnoj Gori.

“Očekujemo da ćete razumjeti važnost političkog trenutka u kome se nalazimo i potrebe za dijalogom, kako bi svi politički subjekti zastupljeni u Skupštini došli do zajedničkih rešenja u interesu zemlje i njenih građana”, zaključuje se u dopisu.

