Đukanović sjutra sa Eskobarom, Pičom i Saracinom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović primiće sjutra zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove, Gabrijela Eskobara, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da će Đukanović sjutra primiti i specijalnog izaslanika predsjednika Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Stjuarta Piča, kao i specijalnog izaslanika njemačke Vlade za zemlje regiona, Manuela Saracina.

Pič i Saracin, kako se navodi u saopštenju, borave u zajedničkoj posjeti Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS