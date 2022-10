Đukanović sa još osam predsjednika osudio aneksiju ukrajinskih teritorija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović potpisao je zajedničku izjavu predsjednika država članica NATO saveza Centralne i Istočne Evrope u kojoj se, između ostalog, navodi da nikada neće priznati pokušaje Rusije da anektira ukrajinsku teritoriju.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje crnogorskog predsjednika, izjavu su, pored njega, potpisali predsjednici Češke Miloš Zeman, Estonije Alar Karis, Letonije Egils Levits, Litvanije Gitanas Nausėda, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, Poljske Andrzej Duda, Rumunije Klaus Iohannis i Slovačke Zuzana Čaputová.

U zajedničkoj izjavi o pokušaju Rusije da nezakonito anektira ukrajinske teritorije se navodi da potpisnici ne mogu ćutke gledati kako ta država blatantno krši međunarodno pravo.

“Ponavljamo svoju podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ne priznajemo i nikada nećemo priznati pokušaje Rusije da anektira ukrajinsku teritoriju”, ističe se u dokumentu.

Kako se navodi, potpisnici čvrsto stoje iza odluke NATO samita održanog u Bukureštu 2008. godine o budućem članstvu Ukrajine.

Potpisnici su naveli kako podržavaju Ukrajinu u odbrani od ruske invazije i zahtijevaju od Rusije da se odmah povuče sa svih okupiranih teritorija.

“Podstičemo sve Saveznike da značajno pojačaju svoju vojnu pomoć Ukrajini. Svi koji su počinili zločin agresije moraju se pozvati na odgovornost i izvesti pred lice pravde”, zaključuje se u zajedničkoj izjavi.

Đukanović je u petak poručio da Crna Gora najoštrije osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova teritorije ukrajinske države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS