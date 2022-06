Đukanović: Rusija odabrala strategiju destrukcije prema Zapadu

Podgorica, (MINA) – Rusija je odabrala strategiju destrukcije prema Zapadu koju pokušava da realizuje preko svih evropskih punktova, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je u intervjuu agenciji Anadolija kazao da je njegov lični, ali i stav Crne Gore, da je Rusija preduzela brutalnu agresiju prema svom susjedu i prema nezavisnoj i suverenoj evropskoj državi.

“Greška je utoliko teža što je riječ o zemlji koja je stalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) i koja bi trebalo da ima najveće obaveze prema povelji UN i međunarodnom pravu uopšte”, rekao je Đukanović.

On je rekao da su se 2016. godine, kada se Crna Gora nalazila na vratima NATO-a, svakodnevno čule poruke sa visokih političkih adresa iz Moskve da Crnoj Gori nije neophodan ulazak u NATO i, ukoliko Crna Gora nastavi da ide putem članstva, da će to definitivno pokvariti njene odnose sa Rusijom.

Crna Gora, kako je kazao, veoma poštuje i odgovorno se odnosi prema dugoj tradiciji međudržavnih odnosa sa Rusijom.

“Ali ne mislimo da zbog toga treba da pristanemo na odricanje od slobodnog izbora svoje budućnosti. Mi smo obnovili nezavisnost i kazali da želimo da se Crna Gora razvija na evropskom sistemu vrijednosti i želimo da Crna Gore bude članica Evropske unije i NATO-a”.

On je rekao da je Crna Gora tražila i obezbijedila pravo da, uprkos protivljenju Rusije, postane članica NATO-a i da nastavlja da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Kako je istakao, Crna Gora to pravo podrazumijeva i za svaku drugu evropsku državu.

“Zato se ne mirimo sa bilo čijim pokušajem da ograničava slobodan izbor budućnosti za Ukrajinu ili bilo koju drugu evropsku zemlju, a posebno se oštro protivimo metodu pritiska kakav je Rusija preduzela prema susjednoj državi”, rekao je Đukanović.

Prema ocjeni Đukanovića, Zapadni Balkan za Rusiju predstavlja inspirativno područje za dalju realizaciju svoje destruktivne doktrine prema Evropi.

“Najprije zato što na zapadnom Balkanu još nemamo dovoljno jake države, a u tom regionu živi stanovništvo koje istorijski ima dosta utemeljene proruske sentimente. I Rusija se sada vrlo vješto i vrlo neodgovorno poigrava sa tim sentimentom”, smatra Đukanović.

On je rekao da sve to može trajati dok se ne uspostavi razumniji odnos na relaciji Istok – Zapad, i dok se ne obnovi dijalog između Evrope i Rusije.

“Očigledno da su za to potrebni određeni preduslovi koje Rusija mora, prije svega, ispuniti u Ukrajini. Mora se zaustaviti agresija i pogibija ljudi u Ukrajini i moraju se obnoviti normalni međususjedski odnosi između te dvije države”, kazao je Đukanović.

On je rekao da svima mora biti jasno da rat nije put da se riješi bilo koji politički nesporazum.

“Rat samo potvrđuje da smo napustili politički dijalog kao jedini mogući put za rješavanje svakog nesporazuma, i na bespuću na kojem se trenutno nalazimo u Ukrajini zapravo samo imamo ogromne ljudske i materijalne žrtve”, istakao je Đukanović.

On je naveo da se, nakon svega toga opet treba vratiti političkom dijalogu da bi se našlo rješenje za problem zbog koga se dogodio rat.

“Zato je potrebno što hitnije reagovati kada je Ukrajina u pitanju, na bazi čega može doći do obnove partnerske saradnje između Evrope i Rusije, a to je jedini put koji će nam garantovati da će prestati ova frekventna, incidentna ruska deskrukcija prema raznim evropskim državama, uključujuči i naše države na zapadnom Balkanu“, smatra Đukaović.

On je ocijenio da je danas svima jasno da rat u Ukrajini nije samo rat protiv te države, već protiv evropskog jedinstva i evropskog sistema vrijednosti.

“Ipak se pokazuje da je NATO veoma pouzdan kolektivni sistem bezbjednosti za sve članice i veoma važan garant mira i odvraćanja od agresije i za zemlje koje nijesu članice, imajući u vidu poziciju koju na globalnoj bezbjednosnoj sceni ima evroatlantski savez“, rekao je Đukanović.

On je rekao da su benefiti od članstva u NATO-u, kada je Crna Gora u pitanju, višestruki.

“Danas se Crna Gora u očima svojih građana, ali i regiona i investitora prepoznaje kao mnogo pouzdanije mjesto za život i biznis nego prije nekoliko godina“, zaključio je Đukanović.

