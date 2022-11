Đukanović: Crna Gora pred vanrednim izborima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pred vanrednim parlamentarnim izborima, koji treba da dovedu do formiranja odgovorne političke Vlade u cilju povratka pune funkcionalnosti države, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je primio direktora Fondacije Konrad Adenaurer sa sjedištem u Beogradu, Jakova Devčića, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

On je upoznao Devčića sa aktuelnim prilikama u zemlji i ocijenio da je, usljed neodgovornog odnosa posljednje Vlade, Crna Gora propustila šansu da ostvari progres na evropskom putu u periodu naglašenog entuzijazma Brisela i drugih evropskih centara za politiku proširenja.

Đukanović smatra da je na sceni ozbiljna destrukcija kojom se Crna Gora sve više gura u status ekonomski neodržive i nefunkcionalne države.

On je ukazao na posljednja dešavanja u parlamentu čiji je rezultat, kako je naveo, derogiranje najvišeg pravnog akta države.

„Crna Gora je realno pred vanrednim parlamentarnim izborima, koji treba da dovedu do formiranja odgovorne političke Vlade u cilju povratka pune funkcionalnosti zemlje“, istakao je Đukanović.

On je čestitao Devčiću imenovanje na novu dužnost, ističući spremnost za nastavak saradnje sa Fondacijom.

Fondacija Konrad Adenaurer je, kako je kazao Đukanović, puno pomogla Crnoj Gori u procesu razvoja demokratije kroz saradnju sa civilnim sektorom, stipendiranje mladih, kao i ukupnom snaženju kapaciteta države.

Devčić je rekao da mu je čast da se sretne sa Đukanovićem i naglasio da očekuje nastavak saradnje u budućnosti, kao i unapređenje aktivnosti Fondacije, koja podržava nezavisnu Crnu Goru na putu prema Evropi.

„Mi ćemo da podržimo na demokratski način, nezavisnu, evropsku i transatlantsku Crnu Goru“, poručio je Devčić.

On je, u kontekstu aktuelne institucionalne i političke krize, kazao da se ne može mijenjati ustav jedne zemlje zbog nečijeg nezadovoljstva, niti najviši pravni akt smije biti žrtva bilo čije volje ili nevolje.

Devčić je istakao da Ustav treba da štiti državu.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da su Đukanović i Devčić razgovarali i o aktuelnim geopolitičkim prilikama.

“Uz ocjenu da je neophodno u kontinuitetu slati jasne poruke podrške Ukrajini, što je i projekat Fondacije koji će realizovati i u Crnoj Gori u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Devčić je pozvao Đukanovića da bude učesnik na događaju koji će Fondacija organizovati do kraja godine kao znak podrške Ukrajini, s fokusom na posljedice koje agresija na tu zemlju ima na procese u region.

