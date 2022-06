Đukanović: Crna Gora ponosna na svoje hiljadugodišnje trajanje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je veoma ponosna na svoje hiljadugodišnje trajanje, kao i činjenicu da je njena moralna vertikala kontinuirana borba za državno dostojanstvo i slobodu, rekao je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je to kazao u sjedištu Vaseljnske patrijaršije u Istanbulu, tokom razgovora sa patrijarhom Vaseljenskim Vartolomejom.

“Đukanović je podsjetio da je riječ o prvoj posjeti crnogorskog šefa države Vaseljenskoj patrijaršiji nakon 1899. godine, kada je knjaz Nikola boravio u Istanbulu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović je upoznao Vartolomeja sa istorijskim okolnostima u kojima je Crna Gora više puta obnavljala svoju nezavisnost i međunarodni subjektivitet.

“Osvrnuo se i na duboke istorijske veze između Majke Crkve i crnogorske države. Govorio je o aktuelnom društveno političkom trenutku u našoj zemlji i predstavio dalje planove u vezi sa strateškim pravcem kojim se kreće Crna Gora od obnove državnosti”, rekli su iz Službe za informisanje.

Đukanović je posebno naglasio značaj članstva Crne Gore u NATO-u uz konstataciju da su evropska i evroatlantska integracija sinonim stabilnosti za region.

Vartolomej je ukazao da je dva puta imao priliku da boravi u Crnoj Gori kojoj, kako je saopšteno, upućuje blagoslov za što skoriji prijem u Evropsku uniju (EU) i dalji prosperitet.

On je podsjetio i na dugogodišnje prijateljstvo sa nekadašnjim mitropolitom crnogorsko-primorskim Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem posebno istakavši njegov doprinos realizaciji sabora na Kritu.

“Njegova Svesvetost blagosiljao je krštenje unuka predsjednika Đukanovića koje je obavljeno nakon zvaničnog susreta”, rekli su iz Službe za informisanje.

