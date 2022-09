Đukanović: Crna Gora mora opet da dobije odgovornu vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora opet da dobije odgovornu vladu, koja će biti kompetentna da se bavi državnim poslovima i usredsređena na najvažnije nacionalne interese, kazao je predsjednik države i lider Demokratske partije socijlista (DPS) Milo Đukanović.

Đukanović je na početnoj konvenciji izborne liste “Prava stvar, Za bolji život Rožaja – DPS, SD, SDP, LP”, rekao da je vrijeme u kojem je DPS bio okosnica državne vlasti u Crnoj Gori bilo vrijeme stabilnosti, sačuvanog mira, kao i učvršćenog međuvjerskog i međunacionalnog sklada.

“To je bilo vrijeme prosperiteta u kojem smo uspostavili ekonomsko a time i nacionalno dostojanstvo države, što smo po prvi put u istoriji kazali – Ne trebaju nam donacije ni fondovi za nerazvijena područja, živjećemo i živimo od svoga rada”, rekao je Đukanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, on je kazao da su tada sačuvali Crnu Goru kao dio Savezne Republike Jugoslavije od bombardovanja NATO saveza, obnovili nezavisnost na demokratski način, i državu uveli u NATO.

Kako je dodao, to je bilo vrijeme u kojem su Crnu Goru doveli do pozicije lidera u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom (EU) i doveli je do pozicije sa koje je potpuno jasno da će biti prva sljedeća članica EU.

On je kazao da su velikosrpski nacionalisti pobjedu na izborima iz 2020. godine razumjeli kao otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore, i pokušali da građansku državu zamijene “Crnom Gorom, kako su oni govori, srpskom državom”.

“Pokušavali su da sekularnu državu zamijene teokratskom, da multivjersku državu zamijene državom u kojoj će jedna vjerska zajednica imati monopol”, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, pokušali su da Crnu Goru izvedu iz NATO saveza, da je zaustave na evropskom putu i posvađaju sa susjedima.

“Ni u čemu od toga nijesu uspjeli, zato što je postojala stamena brana tome, a to je bio DPS zajedno sa svojim koalicionim partnerima. Pokazali smo da se za prave vrijednosti možete izboriti i kada ste opozicija, a ne samo kada ste vlast”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora sto godina čekala priliku da povrati svoju nezavisnost, dodajući da su neke generacije ljudi živjele i umirale sa tom čežnjom.

“Našoj generaciji je pripao udio, odgovornost i čast da to uradimo i nećemo dozvoliti da se bilo ko sa tim kocka”, rekao je Đukanović.

On je, kako se kaže u saopštenju, ocijenio da je vrijeme za odlučnu promjenu, kao i za zaustavljanje propadanja Crne Gore.

“Crna Gora mora napokon, poslije dvije godine, opet da dobije odgovornu vladu, koja će biti kompetentna da se bavi državnim poslovima, usredsređena na najvažnije nacionalne interese, ali i posvećena Crnoj Gori a ne interesima drugih. Da bismo došli do te vlade moramo imati izbore”, kazao je Đukanović.

On je kazao DPS nije sklon nikakvim prekompozicijama, i bilo kakvom političkom inženjeringu.

“Mi poštujemo da nam građani nijesu dali dovoljno podrške 30. avgusta 2020. godine, želimo nove izbore da dobijemo veću podršku i da pokažemo da smo u stanju da nastavimo da ovu zemlju vodimo putem prosperiteta i putem evropskog razvoja”, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, za Crnu Goru građanska država nije samo najbolji izbor, već uslov njenog opstanka i trajanja.

“Da bi Crna Gora bila građanska država ona mora imati jak stožer, taj jaki stožer je jaka građanska partija. U ovoj fazi razvoja Crne Gore, nema građanske države bez jakog sidra građanske partije a to je DPS”, zaključio je Milo Đukanović.

Nosilac liste “Prava stvar, Za bolji život Rožaja – DPS, SD, SDP, LP” Ibrahim-Cakan Bećiragić kazao je da su na listi ugledni i obrazovani ljudi, spremni da u savezništvu sa građanima učine taj grad boljim i bogatijim mjestom za sve njegove građane.

“Odlučni smo da složno, kao nikada do sad, ovom gradu, 23. oktobra, poklonimo jednu veliku pobjedu”, rekao je Bećiragić.

