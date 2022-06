Đukanović: Crna Gora će potvrditi ulogu promotera regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, kao nova predsjedavajuća procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), potvrditi svoju ulogu promotera regionalne saradnje i liderstva u evropskim integracijama, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je to kazao na večeri koju je za šefove država i vlada priredio grčki premijer Kirjakos Micotakis.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/, čestitao Micotakisu na uspješno završenom predsjedavanju SEECP.

“Hvala na još jednom potvrđenoj podršci Grčke evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana”, napisao je Đukanović.

Kako je kazao, potvrda te podrške je i prisustvo predsjednika Savjeta Evrope Šarla Mišela i kancelara Njemačke Olafa Šolca.

“Kao nova predsjedavajuća Crna Gora će potvrditi svoju ulogu promotera regionalne saradnje i liderstva u evropskim integracijama”, poručio je Đukanović.

Đukanović je naveo da je sljedeći Samit u Crnoj Gori, “nadajmo se u boljim geopolitičkim okolnostima nego u Evropi danas”.

