Dukaj: Do kraja dana očekujemo jasnu sliku o situaciji u Šavniku i Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Cilj Vlade i Ministarstva javne uprave (MJU) nije da se miješa u nadležnost opština, nego da se poštuju zakoni i Ustav, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj i dodao da se nada da će do kraja dana imati jasnu sliku o situaciji u Šavniku i Andrijevici.

Dukaj je novinarima, nakon konferencije Američke privredne komore, rekao da je cilj Vlade da se poštuju zakoni i da lokalne samouprave budu servis građana.

“Znate i sami da u ovim opštinama (Šavnik i Andrijevica) posljednjih mjeseci nije bilo tako”, rekao je Dukaj.

On je podsjetio da su MJU i Vlada više puta apelovali da se poštuje zakon i Ustav, što te opštine nijesu poštovale.

On je kazao da MJU, u saradnji sa drugim ministarstvima, sagledava odluke koje su donijete u Skupštini Opštine Šavnik, dok Andrijevica nije postupila po sugestijama i odlukama.

“Nadamo se do kraja dana da ćemo imati jasniju sliku i Vlada će se odrediti po tom pitanju“, rekao je Dukaj.

