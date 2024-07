Država pokazuje snagu da pravda zakuca na vrata svakog počinioca krivičnog djela

Podgorica, (MINA) – Timski rad, povjerenje i partnerski institucionalni odnos nadležnih institucija, bezbjednosnog sektora i tužilaštva u Crnoj Gori su na nikada većem nivou, poručio je potpredsjednik Vlade i koordinator organa obavještajno bezbjednosnog sektora Aleksa Bečić.

Bečić je danas, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, dosadašnjim vršiocem dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandrom Radovićem, v.d. pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor za borbu protiv kriminala Lazarom Šćepanovićem.

On je razgovarao i sa načelnicima regionalnih centara Centar i Jug, Goranom Jokićem i Petrom Rolovićem.

Bečić je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo činjenicom da je u izuzetno kratkom roku zahvaljujući velikom aktivizmu i odličnoj saradnji MUP-a, Uprave policije, ANB-a i nadležnog tužilaštva rasvijetljeno teško krivično djelo koje se prije nekoliko dana desilo na Cetinju.

“Čestitam vama i vašim vrijednim timovima koji su i pored brojnih izazova i ograničenja, izuzetnom posvećenošću i predanim radom, uspjeli da prvi put od 2015. godine rasvijetle krivično djelo ubistva koje je učinjeno posredstvom eksplozivnih naprava, i to u rekordnom roku”, rekao je Bečić.

On je kazao da su u ovoj godini rasvijetljena gotova sva krivična djela učinjena protiv života i tijela i da je rasvijetljeno oko 95 odsto svih krivičnih djela.

Kako je naveo Bečić, bilježi se oko 85 odsto rasvijetljenosti svih krivičnih djela po nepoznatom učiniocu, kao i impresivni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

To, prema riječima Bečića, potvrđuje da i pored brojnih izazova, ograničenja, teškog nasljeđa, problema koji su izazov i za mnogo veće zemlje, država pokazuje snagu i riješenost da pravda i zakon zakucaju na vrata svakog učinioca krivičnog djela.

“Timski rad, povjerenje i partnerski institucionalni odnos nadležnih institucija, bezbjednosnog sektora i tužilaštva, su na nikada većem nivou i time pokazujemo da nema nemogućih misija”, poručio je Bečić.

On je, govoreći o izazovima zbog kadrovskih deficita, brojnih birokratskih ograničenja koja otežavaju i usporavaju kadrovsko i operativno jačanje kapaciteta MUP-a i UP, kao i teških posljedica kojima se svjedoči, činjenicom da protokom roka od tri godine zbog nedonošenja prvostepenih presuda optuženi za teška krivična djela završavaju na slobodi, istakao da je potrebna hitna institucionalna reakcija na kojoj se već predano radi.

“Inicijative su pokrenute, nadležni organi i pravni timovi već posvećeno rade”, istakao je Bečić.

On je dodao da očekuje u kratkom roku stvaranje uslova za izmjenu više zakona i drugih propisa, kojima će se stvoriti uslovi za hitnu kadrovsku injekciju i značajno kadrovsko osnaživanje Uprave policije.

Bečić je naveo da će tim izmjenama biti i pojednostavljene procedure koje su važne za efikasno tehničko-operativno snaženje policije, a podrazumijevaju i povećanje vremenskog okvira u kojem optužena osoba može boraviti u pritvoru.

“Kako bi se ojačali sa jedne strane kadrovski i operativni kapaciteti, a sa druge strane, spriječile teške posljedice puštanja na slobodu optuženih lica za teška krivična djela usljed nedovoljne efikasnosti u radu sudova i neizricanja prvostepenih presuda”, naglasio je Bečić.

U saopštenju se navodi da su Šaranović i visoki funkcioneri Uprave policije zahvalili na sadržajnom sastanku, čestitkama za postignute rezultate, kao i detekciji ključnih problema i snažnoj podršci koracima koji se već preduzimaju kako bi se stvorili uslovi izmjenom zakona i propisa za njihovo rješavanje.

Oni su istakli da je postignuto rezultat timskog rada i požrtvovanog pristupa brojnih pripadnika pomenutih nadležnih organa

