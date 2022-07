Država da intenzivira komunikaciju sa crnogorskim iseljenicima

Podgorica, (MINA) – Država treba da intenzivira aktivnosti za uspješnu komunikaciju sa crnogorskim iseljenicima u svijetu.

To je ocijenjeno tokom razgovora crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića sa predsjednikom Saveza dijaspore i iseljenika Crne Gore, Muamerom Kalićem i članom predsjedništva Saveza i predsjednika Saveza Crnogoraca Hrvatske, Ljubom Radovićem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Kalić i Radović su upoznali Đukanovića sa inicijativama u pravcu boljeg međusobnog povezivanja dijaspore i jačanja veza sa matičnom državom.

“Oni su ukazali na neophodnost intenziviranja aktivnosti države za uspješnu komunikaciju sa našim iseljenicima u svijetu. Iskazali su visoke ocjene za državnički odnos Predsjednika u odnosu na politička i društvena kretanja u zemlji, prepoznajući značaj njegovih diplomatskih aktivnosti za dobro Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović je iskazao zadovoljstvo prilikom da se sretne sa predstavnicima dijaspore, cijeneći značaj odgovornog odnosa crnogorskih iseljenika prema zemljama u kojima žive i predstavljaju svoju matičnu državu.

“On se saglasio sa potrebom posvećenog odnosa resornih državnih organa prema dijaspori, koja predstavlja važan most Crne Gore sa svijetom uz podršku njihovim daljim aktivnostima”, rekli su iz Službe za informisanje.

