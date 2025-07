Milatović: Životno djelo Čilikova ostavilo dubok trag u očuvanju kulturnog nasljeđa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Životno djelo akademika Aleksandra Čilikova, sabrano u decenije posvećenog rada, ostavilo je dubok trag u očuvanju kulturnog nasljeđa Crne Gore, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Crnogorski mediji objavili su da je Čilikov umro danas u 76. godini.

“Sa tugom sam primio vijest o smrti akademika Čilikova, jednog od naših najistaknutijih istoričara umjetnosti i neumornog čuvara crnogorske kulturne baštine”, rekao je Milatović.

On je u objavi na platformi X naveo da je životno djelo Čilikova, sabrano u decenije posvećenog rada, ostavilo dubok trag u očuvanju kulturnog nasljeđa Crne Gore.

“Njegov doprinos afirmaciji vrijednosti multikulturalizma, otvorenog društva i građanskog karaktera Crne Gore ostaje trajna inspiracija u nastojanjima da se kulturna baština Crne Gore sačuva, zaštiti i unaprijedi, kao zajednički temelj našeg državnog identiteta”, rekao je Milatović.

On je u svoje i u ime građanki i građana Crne Gore, uputio izraze najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i svim poštovaocima njegovog djela.

