DPS: U Župi na pomolu ekološka i zdravstvena katastrofa

Podgorica, (MINA) – U nikšićkoj Župi na pomolu je ekološka i zdravstvena katastrofa, upozorili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da se izmještanjem trupla uginulih krava dodatno komplikuje zdravstvena situacija u Nikšiću.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević ranije je saopštio da je Opština naredila da se uginule zaražene krave, koje su zakopane u nikšićkoj Župi, uklone sa te pozicije i da se nađe druga adekvatna lokacija.

“U nikšićkoj Župi na pomolu je ekološka i zdravstvena katastrofa, jer su neodgovorne opštinske vlasti zakopale u blizini Liverovićkog jezera 50 krava uginulih od posljedica Q groznice”, naveli su iz nikšićkog DPS-a.

Oni su dodali da se, ako se zna da je ta groznica zarazna, da se prenosi i na ljude, da uginule životinje moraju biti zakopane na propisan način i nikako u blizini vodotoka, može naslutiti kakve posljedice može imati taj “sumanuti” čin lokalne uprave Nikšića.

Iz DPS-a su istakli da za ekološke, zdravstvene i sanitarne pogubne posljedice neko mora da odgovara u lokalnoj upravi.

“Naš Nikšić postaje grad u kome se odlaže grit, u kome se bez saglasnosti zakopavaju mrtve životinje na neodgovarajući način čija trupla psi danas razvlače po Župi, smeće se lageruje u Željezari, korita rijeka zatrpana su otpadom, niču divlje deponije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Kovačević, koji ujedno obnaša i funkciju poslanika u Skupštini, sve pravda nesporazumom i tim problemima se bavi iz daljine.

“Očigledno je da vlast ne interesuju posljedice po zdravlje građana i prirodu, već samo politikantstvo i korišćenje pozicija za lične interese. Srećom, ističe im vrijeme, i za koji mjesec će otići u političku prošlost, ali i pred nadležne organe da objasne zašto su planski uništavali Nikšić”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da je Nikšić, takav kakvim su ga napravili vlastodršci, spreman da bude kandidat za evropsku prijestonicu smeća i potencijalnih izvora zaraze, umjesto Evropsku prijestonicu kulture.

“Naravno, građani Nikšića neće otćutati sve ovo, jer u pitanju je zdravlje ljudi i budućnost našeg grada, a gospoda trovači će kad-tad odgovarati za svoje nepromišljene i opasne postupke”, zaključuje se u saopštenju.

