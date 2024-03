DPS Šavnik: Započeti izbori se moraju završiti

DPS Šavnik: Započeti izbori u Šavniku moraju se završiti

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade da povuče rješenje o uvođenju prinudne uprave u Šavniku pobjeda je prava i poštovanja zakona nad nasilnim pokušajima zauzimanja vlasti, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz šavničkog odbora te stranke kazali su da će DPS do kraja insistirati na poštovanju ustavnog poretka i pravnog sistema, kao i da neće dozvoliti pravnu i fizičku “hajdučiju” onima koji, mimo izborne volje građana, žele da preuzmu vlast u Šavniku.

Kako su dodali, bez obzira na sve pritiske kojima su izloženi, nastaviće da odolijevaju i da brane Šavnik od onih koji hoće da ga pretvore u još jednu nefunkcionalnu sredinu.

„Poput brojnih opština trenutno u Crnoj Gori“, ocijenili su iz DPS-a.

Oni su naglasili da se započeti izbori u Šavniku moraju završiti.

„A do tada ćemo nastaviti da radimo na razvoju našeg grada, što gradska uprava uspješno radi u godinama za nama“, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, sigurni su da će zbog toga dobiti podršku da to i nastave da rade, nakon što se završe izbori na preostala dva biračka mjesta.

