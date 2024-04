DPS samostalno na izborima u Budvi

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nastupiće samostalno na lokalnim izborima u Budvi zakazanim za 26. maj, odlučeno je na sjednici budvanskog odbora te stranke.

U saopštenju budvanskog DPS-a se navodi da je na sjednici konstatovano da je samostalan nastup najpošteniji model odnosa prema građanima.

“I da je vrijeme da građani Budve pokažu svoj stav prema svakoj partiji pojedinačno, nakon haosa i anarhije koja gradom vlada već godinama unazad“, dodaje se u saopštenju.

Iz budvanskog DPS-a su kazali da su uvjereni da će građani Budve kazniti „licemjeran odnos parlamentarne većine koja se usljed međusobnih optužbi i frakcijašenja raspala“.

„Što je i dovelo do prijevremenih lokalnih izbora, a koja sada nastupa u predizbornoj koaliciji isključivo zbog straha od izvjesne pobjede DPS koja će na narednim lokalnim izborima biti partija sa najviše mandata“, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je na sjednici započeto predlaganje kandidata za odborničku izbornu listu, koja će u narednim danima biti predstavljena građanima.

„Sastav liste će garantovati pobjedu i omogućiti da naš grad ponovo postane razvijen, urban i primjeren onome što Budva zaslužuje, jer Budva može i mora bolje“, poručuje se u saopštenju.

