DPS: Milatović bruka sebe i instituciju koju predstavlja

Podgorica, (MINA) – Ugled Crne Gore ponovo je pretrpio štetu zbog predsjednika države Jakova Milatovića, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su, u saopštenju povodom učešća Milatovića na međunarodnom sajmu vina “Vinska vizija Otvoreni Balkan“ u Beogradu, naveli da je još jedan zvaničnik otišao iz Crne Gore pravo pred noge predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kako su kazali iz DPS-a, ovog puta je ni manje ni više riječ o Milatoviću.

„Bilo je neprijatno gledati prizore u kome je sinoć u Vučićevom rijalitiju predsjednik Crne Gore ličio na zbunjenog učesnika, koji nedostatak samopouzdanja i talenta, pokušava da kompenzuje dodvoravanjem i poltronisanjem “velikom šefu”“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebno otužno bilo svjedočiti scenama u kojima sopstveno degradiranje i unižavanje koje je doživljavao, Milatović prihvata kao nagradu, a ne kao uvredu.

„Zato ne čudi što je takvim inferiornim ponašanjem uspio da zbuni uglednog gosta iz Italije, koji je od predsjednika Crne Gore pomislio da je Vučićev ministar poljoprivrede“, rekli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da vjeruju da Milatović još ne shvata šta mu se desilo i da su ubijeđeni da je iskreno uživao u ulozi koju mu je Vučić nametnuo.

„Nažalost, ugled Crne Gore ponovo je pretrpio štetu zbog osobe kojoj je sasvim slučajnim spletom okolnosti dopalo da obnaša najvišu državnu funkciju, pa svakodnevni život državnog zvaničnika živi kao da je učesnik u nekom rijalitiju, blamirajući ne samo sebe već, nažalost, i instituciju koju predstavlja“, kaže se u saopštenju.

