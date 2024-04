DPS će inicirati kontrolno saslušanje Bečića, Markovića i Novovića

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Demokratske partije socijalista (DPS) iniciraće kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, povodom okolnosti koje su pratile akciju Specijalnog državnog tužilaštva u Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

Poslanički klub DPS-a saopštio je da će saslušanje Bečića, Markovića i Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu tražiti imajući u vidu sve okolnosti koje su pratile jučerašnju akciju SDT-a u ASK-u.

“Posebno u kontekstu činjenice da je na stranicama medijskog koncerna Vijesti hapšenje direktorice te institucije najavljeno satima prije nego što je privedena, kao i da je potpredsjednik Vlade i koordinator BOK-a Aleksa Bečić pozdravio hapšenje direktorice ASK-a, koje nije potvrđeno od strane nadležnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Bečić je time izvršio neprimjereni politički pritisak na pravosudne organe.

“Praksa da predstavnici vlasti targetiraju ljude koje treba lišiti slobode i to sugerišu nadležnim organima, nije u skladu sa pravnim i etičkim standardima demokratskog društva i pravne države, i podstiče sumnju da pravosudni organi rade pod pritiskom medijsko-političkih uticaja”, ističe se u saopštenju.

Iz poslaničkog kluba DPS-a su poručili da svako ko se ogriješio o zakon treba da odgovara, ali ne smije se ignorisati očigledna agenda kojom se pravosudni organi rukovode prilikom izbora prioritetnih slučajeva.

Oni su naveli da je stotine krivičnih prijava predato od 2020. godine, a da još nema odgovora, skoro ni na jednu od njih.

“Čelnici tužilačke organizacije Crne Gore duguju građanima odgovore na pitanje – ko je nabavljao kalašnjikove i pripremao napad na institucije 30. avgusta, kako su kupovane akcije Luke Bar, ko je odgovoran za milionsku štetu u CEDIS-u i Elektroprivredi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da čelnici tužilačke organizacije duguju odgovore i za 30 hiljada novozaposlenih u državnoj upravi, kao i za to šta je sa istragama o višemilionskim fiktivnim ugovorima u Rudniku uglja.

“Koliko god političari egzaltirano likovali zbog hapšenja ovog ili onog državnog funkcionera, svi treba da znaju da je protivno međunarodnim konvencijama nehumano ponašanje prema optuženima, svejedno da li su sumnje osnovane ili ne”, rekli su iz poslaničkog kluba DPS-a.

Oni su zaključili da je i prezumpcija nevinosti jedan od temelja vladavine prava.

