DPS 29,9 odsto, PES i Demokrate 21,8 na izborima u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Podgorici osvojila je 29,9 odsto glasova ili 19 odborničkih mandata, a koalicija Pokreta Evropa sad i Demokrata 21,8 odsto, odnosno 14 mandata, pokazuju rezultati Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Prema podacima CDT-a, sa obrađenih svih 215 biračkih mjesta, koalicija Za budućnost Podgorice osvojila je 20,2 odsto glasova ili 13 mandata, a lista „Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu“ 10,5 odsto, odnosno šest mandata.

Iznad cenzusa još su i Evropski savez sa 5,4 odsto glasova, što su tri mandata, a Pokret Preokret sa 3,3 i Stranka evropskog progresa sa 3,1 odsto glasova imaće po dva odbornika.

Cenzus nijesu prešli Pokret naprijed koji je osvojio 2,8 odsto glasova, Podgorička lista koju je podržalo 0,6 odsto birača, Crnogorska građanska akcija sa 0,2 odsto osvojenih glasova, Pokret podstanara sa 0,3 odsto, Crnogorska evropska partija sa 0,7 i Bošnjačka stranka sa 1,2 odsto osvojenih glasova.

U Skupštini Gavnog grada je 59 odborničkih mjesta, pa je za formiranje vlasti potrebna većina od najmanje 30 odbornika.

Na vanrednim izborima u Podgorici glasalo je 56,4 odsto birača, od 145,7 hiljada građana sa pravom glasa.

