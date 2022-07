Događaji u Nikšiću veliko upozorenje za Crnu Goru i region

Podgorica, (MINA) – Događaji u Nikšiću pokazali su spregu djelova države i paravjerskih, militantnih grupa, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), najavljujući da će zatražiti kontrolno saslušanje direktora Uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

Poslanik DPS-a Miloš Nikolić je, na konferenciji za medije, kazao da će Klub poslanika DPS-a djelovati proaktivno u parlamentu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti događaja na proslavi Dana državnosti u Nikšiću.

“I u tom smislu zatražiti kontrolno saslušanje Brđanina i Adžića. Naravno i insistirati kroz neke druge instrumente parlamentarne istrage da se utvrdi odgovornost za propuste koji su se desili prije nekoliko dana. Svakako nećemo od toga odustati”, dodao je Nikolić.

Potpredsjednik DPS-a Jevto Eraković je kazao da crnogorske institucije moraju sačiniti bijelu knjigu ekstremističkih organizacija, procesuirati sva protivzakonita postupanja i doći do onih koji ih finansiraju.

Eraković je naveo da događaji u Nikšiću tokom proslave Dana državnosti moraju biti veliko upozorenje za cjelokupnu Crnu Goru ali i region.

“Događanja u Nikšiću do kraja su ogolila i bjelodano pokazala spregu djelova države i paravjerskih, militantnih grupa”, kazao je Eraković.

Kako je naveo, riječ je o grupama čija ideologija, ciljevi, način funkcionisanja i finansiranje podsjećaju na ratne devedesete i koje su direktno povezane sa centrima koji su kreirali ukrajinsku krizu.

Prema riječima Erakovića, u Crnoj Gori, umjesto borbe protiv ekstremizma, “dio vlasti već dugo, iz straha ili interesa, koketira sa tim grupama”.

On je kazao da je prijetnja po Crnu Goru i region realna jer su te grupe, kako je naveo, izdašno finansirane, spremne da izazovu nestabilnosti u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Prema riječima Erakovića, te grupe djeluju u sprezi sa dijelom crnogorske države.

On je kazao “da taj dio vlasti i njihova medijska infrastruktura pokušavaju da stvore lažni narativ o ekstremističkom balansu”.

“To ne postoji”, rekao je Eraković.

Prema njegovim riječima, sve ekstremisitčke organizacije, bez obzira na predznak, treba da budu jednako tretirane od države, i tu mora biti jasna crvena linija.

“Ipak, Crna Gora sada ima problem samo sa jednim, paravjerskim ekstremizmom i na tu prijetnju moramo odgovoriti”, naveo je Eraković.

On je rekao da su se tokom dešavanja u Nikšiću na Dan državnosti desila gruba kršenja pravila službe.

“Provokatori su pripadnici policije, ne policajci sa kojima smo se sreli na ulici, nego oni koji komanduju, izdaju naređenja i koji su iscenirali taj sukob”, naveo je Eraković.

On je ocijenio da ono što se desilo u Nikšiću nije sporadičan događaj, već je tendeciozno i namjerno

iscenirano.

“Ovo je probni balon za za neke buduće događaje, koje nećemo dozvoliti da se dešavaju u našem gradu”, kazao je Eraković.

Članica Predsjedništva DPS-a Aleksandra Vuković navela je da se policija povukla pred, kako je rekla, hordom šovinista koji su izazvali incidente na Trgu slobode.

“Umjesto da zaustavi skarednu povorku koja je klicala Putinovoj Rusiji, policija je povila glavu, dopustivši im da dođu među građane koji su slavili 13. jul”, rekla je Vuković.

Ona je kazala da Vlada nema podršku zato što je evropski san podredila snu “srpskog sveta”.

“Nema podršku ni zbog onoga što se desilo u Nikšiću, kada je poslata jasna poruka da je za Crnogorce uvijek spreman suzavac i da će se prema njima primjenjivati belvederska praksa”, navela je Vuković.

Ona je, odgovarajući na pitanje kada će DPS podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi, kazala da je Vlada izgubila podršku zato što je skrenula sa evropske agende.

“Trenutno razgovaramo sa svim političkim akterima koji su u parlamentu, zato što ne želimo da zaustavimo evropski put Crne Gore, bez obzira na neodgovorno ponašanje Vlade”, rekla je Vuković.

Ona je kazala da se vodi dijalog o tome da se riješe pitanja blokade pravosuđa, dodajući da se to pitanje može riješiti samo u Skupštini, ukoliko postoji dvotrećinska većina.

“I možemo riješiti tako što ćemo razgovarati sa svojim koalicionim partnerima i onima koji to nijesu i koji takođe dijele mišljenje da ova Vlada nije radila svoj posao”, rekla je Vuković.

Kako je dodala, nije pitanje da li će tu inicijativu podnijeti danas, sjutra ili za dva dana.

“Bitno je da ta inicijativa ima svrhu, a svrha je da zaustavimo Vladu i svakoga ko namjerava da Crnu Goru zaustavi na njenom evropskom putu. To je jedan ozbiljan proces, ozbiljan posao i mi ćemo biti dosljedni u tome”, poručila je Vuković.

Predsjednik nikšićkog odbora DPS-a Zoran Vukićević rekao je da je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević prvobitno najavio proslavu Petrovdanskog varšara, pa je, kada to nije naišlo na podršku, zakazao proslavu 13. jula.

“Svima je jasna namjera Kovačevićeve iznenadne potrebne da slavi Dan državnosti, koji prošle godine nije ni pomenuo. Njegova namjera je bila jasna svakom ko slobodno misli – da osujeti održavanje proslave u organizaciji Luče”, naveo je Vukićević.

On je kazao da je tog dana policija na trg, među građane koji su krenuli da se razilaze, propustila “razularene nacionaliste”.

“Koji su, noseći nacionalističke simbole, pjevajući najogavnije nacionalističke pjesme, vrijeđali prisutne i bacanjem flaše i drugih predmeta započeli incident”, naveo je Vukićević.

On je rekao da je uslijedila nekontrolisana upotreba sile kojom komanduje “onaj koji je ovo i dozvolio”.

Prema riječima Vukićevića, za taj incident moraju odgovarati i Kovačević i načelnik Centra bezbjednosti Nikšić Dragoljub Peković.

On je pozvao nikšićke Demokrate i Građanski pokret URA da se jasno ograde od tih činjenja.

“I otkažu poruku lokalnim kaubojima. U suprotnom i oni snose dio odgovornosti za ono što se dešava u gradu”, rekao je Vukićević.

