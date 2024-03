Dodik: Izjava Milatovića uvreda za Republiku Srpsku

Podgorica, (MINA) – Izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će posjetiti samo Bosnu i Hercegovinu (BiH), bez entiteta, predstavlja uvredu za Republiku Srpsku (RS) i negiranje Dejtonskog sporazuma, ocijenio je predsjednik RS Milorad Dodik.

On je u objavi na mreži X rekao da je bio u posjeti Skupštini Crne Gore i predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću.

Dodik je rekao da ne poznaje unutrašnju komunikaciju struktura vlasti u Crnoj Gori, ali i da nije ni očekivao da ga pozove Milatović, niti da se sastane s njim.

„Njegova izjava da će posjetiti i da poznaje samo BiH, bez entiteta, predstavlja uvredu za RS i negiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma“, poručio je Dodik.

On je dodao da „kako će proći kad bude došao (Milatović) u Sarajevo, vidjećemo“.

„Jer možda ga i pustimo da se sastane samo s muslimanima, ali to onda nije BiH“, naveo je Dodik.

On je kazao da se nada da će u narednom periodu jačati one snage koje će vratiti Crnu Goru u savezništvo sa Srbijom i u zajedništvo sa srpskim narodom.

