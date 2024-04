Dobijanje IBAR-a prvi veliki korak ka finalizaciji procesa pridruživanja

Podgorica, (MINA) – Dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) bio bi prvi veliki korak na putu ka finalizaciji procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), koji bi morao biti nastavljen efikasnim zatvaranjem pregovaračkih poglavlja.

To je saopšteno na sastanku potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šranovića, sa specijalnim izaslanikom EU za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom, u Briselu.

Bečić je na društvenoj mreži X naveo da su zajednički ocijenili da je Crna Gora posljednjih mjeseci veoma pozitivna tema u Briselu i da je ova godina jeste prelomna za evropske integracije Crne Gore.

“I da bi dobijanje IBAR-a bio prvi veliki korak na putu ka finalizaciji procesa, koji bi se morao nastaviti efikasnim zatvaranjem pregovaračkih poglavlja”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, zato su istakli da je potrebna državnička odgovornost svih činilaca društva, jer se istorijska šansa koje se ukazala Crnoj Gori i ovoj generaciji političara se ne smije propustiti.

“Zaključili smo da taj najveći državni interes i cilj mora biti iznad svih drugih, jer ovo je zajednički zadatak koji samo timski rad i pristup može uspješno dovesti do kraja”, poručio je Bečić.

