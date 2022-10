Parlamentarna većina će izmjenama zakona urediti poziciju predsjednika

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina će uskoro, izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku, urediti njegovu poziciju u ustavno-pravnom sistemu, tako da više neće biti prostora za proizvoljna tumačenja, niti za inicijative poput skraćenja mandata Skupštini, saopštio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) danas su najavili da će ta stranka podnijeti novu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, koju će potpisati trećina poslanika.

Vučurović je kazao da će parlamentarna većina uskoro, izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku, urediti njegovu poziciju u ustavno-pravnom sistemu.

“Tako da neće više biti prostora za razna proizvoljna tumačenja, niti za inicijative poput ove o skraćenju mandata Skupštine“, naveo je Vučurović.

On je rekao da imaju 41 poslanika parlamentarne većine i da je pred njima niz važnih odluka.

„A oni koji su nas glasali 30. аvgusta upravo i očekuju da povlačimo hrabre i mudre poteze od kojih zavisi budućnost države i bolji život građana“, naveo je Vučurović.

Kako je kazao, namjera DPS-a je jasna i oni očajnički i uzaludno pokušavaju da uzdrmaju jedinstvo parlamentarne većine, imajući u vidu činjenicu da ta većina ima velike mogućnosti i da će ih nesumnjivo iskoristiti.

„Jasno je ko je naš zajednički protivnik i ko je protivnik Crne Gore i njene budućnosti, i taj sto prije mora biti poslat u političku istoriju“, rekao je Vučurović.

