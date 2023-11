Devčić: Na Spajićevoj vladi da ubrzano krenu ka EU

Podgorica, (MINA) – Vladajuća koalicija ima šansu da, do izbora za Evropski parlament (EP) koji će biti održani u junu naredne godine, isporuči rezultate iz evropske agende i ubrzano krene ka Evropskoj uniji (EU), poručio je direktor fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, Jakov Devčić.

Devčić je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da od nove Vlade očekuje da Crnu Goru vrati na put ka EU, ali i da država ostane u NATO-u i da nastavi da sarađuje zapadnim zemljama.

“Zato što je Crna Gora već opredijeljena za zapadni put. To treba da ostane tako, ali i da se ubrza i intenzivira. I da se pokažu rezultati – što prije, to bolje”, poručio je Devčić.

Upitan da li očekuje da će Vlada, koju čini koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) isporučiti te rezultate, Devčić je rekao da je odgovornost premijera (Milojka Spajića) da vodi politiku za Evropu i za NATO, i da oni (ZBCG) treba da se usaglase sa time.

Devčić je kazao da želi najbolje svim ljudima koji se zalažu za evropsku Crnu Goru i njen evroatlantski put.

“Ako se nađe većina koja će to da podržava, to je dobro. To je dobro i za građane jer će im se unaprijediti životni standard, očekivanja od pravosuđa, imaće osjećaj sigurnosti i napretka. To sve čini dalja integracija Crne Gore u EU, a ne jedna proruska politika”, kazao je Devčić.

On je rekao da očekuje da je to jasno onima koji su se odlučili za ovu koaliciju. “Do njih je sad da pokažu rezultate, do sljedećeg izbora za EP u junu, zato što će onda malo da stane taj put”, naveo je Devčić.

Na pitanje koliko je realno da će zvanični Brisel u sred izbora za EP obraćati pažnju na Crnu Goru, Devčić je rekao da Crna Gora sad ima dobru i veliku šansu.

“Ovo je druga šansa. Prva je bila kad je došao (Dritan) Abazović na vlast, gdje je postojalo veliko očekivanje da će “uključiti evropski motor” i da će se vratiti na evropski auto-put”, istakao je Devčić.

On je istakao da Abazović to iz nekih razloga nije učinio ali da je to stvar koju treba ostaviti u prošlosti i gledati u budućnost.

“I sad je na Spajiću i njegovom kabinetu, njegovim ministrima, da se vrate na auto-put i da idu desnom, brzom trakom. Dakle, ne da skreću lijevo pa desno, već da idu jasno”, rekao je Devčić.

On je naveo da Crna Gora od izvještaja Evropske komisije (EK), koji će biti predstavljen sjutra, neće dobiti ništa novo zato što u posljednje tri godine nije napredovala u evropskim integracijama.

“U suštini nije ništa učinjeno. Neki niz godina ne postoji glavni pregovarač. Nije postojao ni ministar za evropske integracije”, rekao je Devčić.

On smatra da će EK u izvještaju pozitivnim da oceni da je Crna Gora formirala vladu, dobila novog predsjednika države, izvršila demokratsku smjenu vlasti i deblokirala parlament.

“Napredak je isto što su partije uspjele da se dogovore oko Ustavnog suda. Naravno, ostaje još glasanje za sedmog sudiju, ali i to je jedan mali pozitivan signal”, rekao je Devčić.

On je kazao da je pozitivan signal i mali pomak u borbi protiv organiziranog kriminala, ali i usaglašenost države sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

“To su pozitivni signali, ali cela priča je rezervisana, zato što na kraju krajeva nema pomaka, nijesu se zatvorila poglavlja, i nije konstatovan napredak u pregovorima”, rekao je Devčić.

Upitan ko je odgovoran za to što napredak nije napravljen, on je kazao da je u prvoj liniji odgovna prethodna vlada u tehničkom mandatu.

Ta vlada je, prema njegovim riječima, radila stvari koje ne potpadaju u nadležnosti vlade u tehničkom mandatu dok, s druge strane, u pregovorima “nije učinila ono što je mogla”.

“Ako možete da postavite direktore neke državne firme ili državne službe, onda možete i da u tom istom vremenu vodite pregovore sa EU. Naravno, ako stvarno želite da EU ne bude samo deklarativna želja, već ono što se dešava u suštini”, smatra Devčić.

On je rekao da su za takvo stanje odgovorne i sve političke partije.

“One jedno vrijeme nijesu imale mogućnost da sjednu za sto i da kažu da se treba završiti period tehničke vlade i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Stoga, svako ima neku vrstu odgovornosti”, naveo je Devčić.

Upitan kako gleda na projekcije predsjednika Evropskog saveta Šarla Mišela ali i crnogorksog predsjednika Jakova Milatovića o datumima evorpskog proširenja, Devčić je rekao da ne treba govoriti o datumima, već da treba pokazati rezulate.

On je kazao da su za integraciju Crne Gore u EU bitni različiti faktori – vladajuća koalicija, političke partije, institucije i predsjednik Crne Gore ali i, na evropskom nivou, EK i 27 država članica EU.

“I kad imate tu sliku na stolu, mislim da je neodgovorno da se bacaju neki datumi u korpu. Iako razumem da političari žele da daju nadu nekome, možda i da kreiraju pritisak, postoji velika mogućnost da se ljudi razočaraju ako se ne ispuni dato obećanje”, naveo je Devčić.

Upitan koliko je realno da 44. valda ispuni privremena mjerila za poglavlja 23 i 24, on je odgovorio da je u ovako teškim okolnostima, budući da se tri godine ništa desilo, sadašnja vlada je u veoma dobroj pozici.

“Sjutra će dobiti izvještaj koji je u principu neka vrsta mape koja pokazuje šta morate da uradite da bi sljedeći izveštaj bio bolji. Dobiće list gdje piše šta je potrebno, a do njih je da vide šta od toga mogu u najbrižem i najkraćem roku da ispune. I da se odmah krene u posao”, naveo je Devčić.

On je kazao da su današnji sastanci koje je imao sa ministrima dokazali da su oni voljni da to urade.

Devčić je podsjetio da će EK predstaviti i novi Plan rasta Zapadnog Balkana, kojim će region dobiti pristup fondu od šest milijardi EUR.

To je, kako je kazao, dobar instrument, pogotovo za Crnu Goru, da vidi šta može da učini kako bi što više od finanskih sredstava povukla za infrastrukturne projekte i za reforme.

“Naravno, na crnogorskoj strani je da izradi plan, ali i da ima administrativne i kadrovske kapacitete i mogućnosti za povlačenje tih finansijskih sredstava, zato što to nije lako”, naveo je Devčić.

On je naveo da su aplikacije za evropske fondove veoma obimne i teške pa da taj cijeli proces nije jednostavan.

“Iskustvo iz korona fonda na evropskom nivou pokazalo je da se u roku od godinu mogu ispregovarati ciljevi i vremenske odredice. A kada ćete da ispunite te ciljeve i samim tim dobite finansijska sredstva, to zavisi od pregovaračke situacije između Crne Gore i EK. Ali u roku od godinu, mislim da je to moguće”, rekao je Devčić.

Upitan šta 44. vlada može da uradi da bi poboljšala administrativne kapacitete on je istakao da je najvažnija institucionalna memorija.

“Ova vlada ima šansu da “probije” princip partijskog zapošljavanja u koristi očuvanja institucionalne memorije. Politički akteri ne treba da je urušavaju već da je koriste u državne svrhe”, rekao je Devčić.

Crnogorska vlada, kako je rekao, treba to da učini kako bi očuvala znanje i iskoristila ga za što brže reforme.

“Sa druge strane, biće potrebni novi kadrovi sa novom motivacijom i voljom. Crna Gora tu ima potencijal u državi ali isto tako i kod više od pola miliona Crnogoraca koji žive van zemlje. Treba napraviti program kako da se ti ljudi dovedu nazad u Crnoj Goru, da bi joj pomogli u reformama”, smatra Devčić.

