Dešavanja u Moldaviji nemaju veze sa institucijama i politikom Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Dešavanja u Moldaviji nijesu povezana sa zvaničnim institucijama Crne Gore i njenom politikom, saopštio je državni sekretar moldavskog Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vladimir Cuc.

Savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku Đorđe Radulović razgovarao je danas sa Cucom, povodom nedavne izjave predsjednice Moldavije Maje Sandu.

„Cuc je informisao da dešavanja u Moldaviji nisu povezana sa zvaničnim institucijama Crne Gore i njenom politikom, što će moldavske vlasti komunicirati i prema ostalim NATO partnerima“, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, ispoljeno je i žaljenje što su zbog specifične i izazovne političke situacije u Moldaviji, koja je uslovila povećan stepen opreza i sigurnosnih procedura na graničnim prelazima, crnogorski bokseri onemogućeni da učestvuju na tamošnjem turniru.

„Potvrđeni su dobri i prijateljski odnosi dvije zemlje i dogovoren nastavak saradnje i razmjene informacija, u obostranom interesu“, dodaje se u saopštenju.

