FSCG: Pokrenut disciplinski postupak protiv Pavličića

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija Fudbalskog saveza pokrenula je disciplinski postupak protiv golmana Budućnosti Đorđija Pavličića zbog fizičkog napada na saigrača Igora Ivanovića, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Pavličić, nakon prvenstvene utakmice sa Sutjeskom, stisnutom pesnicom udario u predjelu glave Ivanovića i počinio prekršaj iz člana 63 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

“Suspenduje se Pavličić Đorđije shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG i nema pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke”, stoji u saopštenju Fudbalskog saveza.

Pokreće se i disciplinski postupak protiv Budućnosti i Sutjeske zbog upotrebe pirotehničkih sredstava navijačke grupa Varvari i Vojvode.

Protiv podgoričkog tima vodiće se i postupak zbog slabe organizacije utakmice sa Sutjeskom.

