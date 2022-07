Demokrate: Nećemo postaviti pitanje Abazoviću jer je Vlada izgubila parlamentarnu većinu

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske Crne Gore, na sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu i poslaničkim pitanjima, neće postaviti pitanje premijeru Dritanu Abazoviću, imajući u vidu da je, kako su kazali, nelegitimna 43. Vlada izgubila parlamentarnu većinu.

Demokrate su navele da neće postaviti pitanje imajući u vidu i da se Vlada “već sada nalazi u tehničkom mandatu” i da je Abazović za njih bivši premijer.

Abazović će sjutra u parlamentu odgovarati na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.

Iz te stranke su istakli da posebno imaju u vidu činjenicu da je Abazović pozitivno odgovorio na njihov zahtjev da, nakon deblokade pravosuđa podnese ostavku, kako bi se politička i insitucionalna kriza riješila na nekoliko Ustavom definisanih demokratskih načina.

Ti načini, kako su pojasnili, uključuju i mogućnost skraćenja mandata Skupštini i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

“Demokrate podsjećaju da je 43. Vlada formirana suprotno demokratskim principima, prekrajanjem izborne volje građana, da je vodila revanšističku politiku prema svim predstavnicima političkih subjekata koji nijesu glasali za nju ili koji sa partijama konstituentima nijesu imali zakulisne i štetne političke dogovore”, kaže se u saopštenju Demokrata.

Demokrate su ocijenile da su oba idejna koncepta 42. i 43. Vlade, “čiji je tvorac Dritan Abazović propala, te da gotovo svi politički subjekti imaju apsolutno nepovjereje u Dritana Abazovića”.

Oni su kazali da Abazović o sebi uvijek govori u trećem licu i samog sebe naziva premijerom, što je neviđen slučaj u zemlji i regionu.

“Iz svih navedenih razloga Demokrate su odlučile da nelegitimnom i sada već bivšem premijeru ne daju na značaju do okončanja nelegitimne 43. Vlade Crne Gore, u političkom postupku koji je već započet”, rekli su iz Demokrata.

Time su se, kako su ocijenili, obestinile sve njihove tvrdnje da će ovo biti Vlada sa najkraćim mandatom u istoriji Crne Gore.

