Đeljošaj: Crna Gora može postati simbol stabilnosti i napretka na ZB

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u trenutku kada se Evropska unija (EU) suočava s brojnim geopolitičkim izazovima, može postati simbol stabilnosti i napretka na Zapadnom Balkanu, poručio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Đeljošaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, učestvovao na potpredsjedničkom/ministarskom panelu, u okviru sastanka sa članovima Radne grupe za proširenje Savjeta Evropske unije (COELA).

On je naglasio da je Crna Gora danas prepoznata kao predvodnik u procesu evropskih integracija.

Prema riječima Đeljošaja, posvećenost reformama, ubrzani napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u EU, kao i želja da Crna Gora postane uzor drugim zemljama kandidatima, pokazuje jasnu viziju budućnosti Crne Gore.

“U ovom trenutku, kada se Evropska unija suočava s brojnim geopolitičkim izazovima, Crna Gora može postati simbol stabilnosti i napretka na Zapadnom Balkanu, pokazujući da su evropske vrijednosti dostižne“, istakao je Đeljošaj.

On je naglasio da Ministarstvo ekonomskog razvoja aktivno radi na sprovođenju neophodnih reformi i prilagođavanju nacionalnog zakonodavstva evropskim standardima.

Đeljošaj je kazao da je u tom segment već napravljen značajan napredak u oblastima kao što su zaštita intelektualne svojine, preduzetnička i industrijska politika, privredno pravo, slobodno kretanje robe, kapitala i usluga, kao i oblast elektronskih komunikacija, ali pred nama je još izazova, posebno u oblasti konkurentnosti.

„U tom kontekstu posebno želim da istaknem da je u proteklom periodu Ministarstvo ekonomskog razvoja usvojilo Industrijsku politiku 2024-2028. godine sa Akcionim planom za implementaciju, kao sveobuhvatan strateški dokument za dalje unapređenje i jačanje konkurentnosti industrije”, rekao je Đeljošaj.

Kako je kazao, ta industrijska politika usmjerena je ka digitalnoj transformaciji i unapređenju inovativnih performansi preduzeća, kao i njihove transformacije ka održivom poslovanju.

Đeljošaj je dodao da će to omogućiti povećanje konkurentnosti crnogorske industrije za bržu integraciju sa jedinstvenim tržištem EU.

“Kada je u pitanju pregovaračko poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine, donešen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, kako bi se osigurala adekvatna zaštita intelektualne svojine i stimulisale inovacije u skladu sa evropskim standardima“, rekao je Đeljošaj.

U saopštenju se navodi da je cilj posjete COELA-e Crnoj Gori da sa članovima Vlade i pregovaračkom strukturom obezbijedi platformu za konstruktivne razgovore u vezi sa predviđenim mjerama i koracima za dalji napredak Crne Gore u pristupanju EU, a nakon Međuvladine konferencije EU – Crna Gora i dobijenog IBAR-a.

