Danas Međuvladina konferencija u Briselu

Podgorica, (MINA) – Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije (EU), na kojoj bi trebalo da bude usvojen Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) biće održana danas u Briselu.

Ambasadori država članica Evropske unije (EU) odobrili su Zajedničku poziciju EU za poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Crnom Gorom.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je ranije da je snažna posvećenost Crne Gore ubrzanju reformi u vezi sa EU dovela do dugo očekivanih rezultata.

“Radujemo se Međuvladinoj konferenciji 26. juna kako bismo prešli na sledeću fazu procesa proširenja: postavljanje mjerila za zatvaranje”, naveo je Varhelji.

Premijer Milojko Spajić, kazao je da se još jednom pokazalo da su posvećeni rad i iskreno zalaganje put do najboljih rezultata i da ne postoje prepreke ako se ima zajednički cilj kome se stremi.

On je rekao da će Crna Gora dobiti završna mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24 , što znači da može početi da priprema i ostala poglavlja za zatvaranje.

“Dakle, IBAR je tu. Čeka nas ogroman posao. Do kraja godine potrebno je zatvoriti što više poglavlja“, rekao je Spajić.

