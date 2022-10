Crna Gora primjer promocije dobrosusjedskih odnosa i regionalne stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je primjer promocije dobrosusjedskih odnosa i regionalne stabilnosti, uz baštinjenje civilizacijskih dostignuća, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, nakon sastanka sa papom Franjom, sastao sa državnim sekretarom Vatikana Pjetrom Parolinom, koji je bio u pratnji sekretara za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama, Pola Ričarda Galagera.

„On je izrazio zadovoljstvo povodom 945 godina prve diplomatske prepiske i saradnje Crme Gore sa Svetom Stolicom, što govori ne samo o tradiciji, već i o važnosti koju Crna Gora poklanja odnosima sa Svetom Stolicom“, kaže se u saopštenju.

Abazović je podsjetio da je Crna Gora još u vrijeme kralja Nikole potpisala prvi Konkordat, ističući da katolički vjernici uvaženi građani Crne Gore.

On je istakao da je ponosan na činjenicu da je Crna Gora istinski multikofensionalna i multietnička, u kojoj sve vjerske zajednice, bez izuzetka, uživaju jednaka prava.

“Prava koja tražite za sebe, uvijek morate da dozvolite i drugima” ocijenio je Abazović.

On je naglasio da je Crna Gora primjer promocije dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti, uz baštinjenje civilizacijskih dostignuća.

Abazović je, govoreći o regionalnoj stabilnosti, naveo da Crna Gora, kao nezavisna država, ima interes da gradi najbolje odnose sa svima u regionu, uz međusobno poštovanje i uvažavanje, zarad budućnosti građana.

Iz Abazovićevog kabineta rekli su da je tokom prijateljskog razgovora u Državnom sekretarijatu ocijenjeno da Crnu Goru i Vatikan krase dobri bilateralni odnosi i namjera da se razvijaju u sektorima od zajedničkog interesa.

Tokom sastanka istaknut je pozitivan doprinos katoličke zajednice crnogorskom društvu.

„Razgovaralo se o političkim prilikama u Crnoj Gori, prilikom čega je naglašena potreba inkluzivnog dijaloga među svim političkim akterima u cilju sveukupnog blagostanja Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta Abazovića kazali su da se govorilo i o regionalnim pitanjima i integracionom procesu država Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS