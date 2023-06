Crna Gora posvećena evropskim vrijednostima i demokratskim principima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena evropskim vrijednostima i demokratskim principima, što pokazuje i svakodnevnim aktivnostima na planu reformi u oblastima pravosuđa i vladavine prava, kazao je premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas učestvovao na Prespa forumu za dijalog u Strugi, u Sjevernoj Makedoniji.

On je, na sesiji o regionalnoj saradnji, potvrdio snažnu posvećenost evropskom putu i podsjetio na punu usaglašenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU).

„Posvećeni smo evropskim vrijednostima i demokratskim principima, što pokazujemo i svakodnevnim aktivnostima na planu reformi u oblastima pravosuđa i vladavine prava, kao temelja stabilnog i zdravog društva“, poručio je Abazović.

On je istakao napredak ostvaren u okviru evropske integracije na regionalnom nivou, dodajući da je Crna Gora spremna da dugogodišnjim iskustvom u pregovaračkom procesu doprinese kvalitetu komunikacije ostalih zemalja kandidata za članstvo sa predstavnicima EU.

„Crna Gora će rado pomoći svojim susjedima i prijateljima, jer imamo jasnu viziju da cijeli region ideološki i vrjednosno pripada evropskoj porodici. Međutim, ključno je da naši evropski partneri prepoznaju neophodnost našeg članstva, u cilju zaokruživanja stabilnog bezbjednosnog okvira u Evropi“, naglasio je Abazović.

Kako je rekao, region Zapadnog Balkana je jako važan za EU.

„Pa se očekuje snažnija posvećenost procesu proširenja, te kreirenje suštinskih politika u Briselu, posebno imajući u vidu neophodnost prilagođavanja novom kontekstu globalnih odnosa“, dodao je Abazović.

On je naveo da su dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja na vrhu liste vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore.

Abazović je kazao da Crna Gora ostaje posvećena njihovom unapređenju, posebno u domenu unapređenja turističke infrastrukture, kao i drugih infrastrukturnih projekata od zajedničkog značaja.

On je naveo da Crna Gora podržava sve vidove regionalnog udruživanja sa ciljem pospješivanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa proširenja EU.

Tome, kako je rekao, svjedoči i trenutno predsjedavanje Crne Gore trima važnim regionalnim inicijativama – SEECP, CEFTA i DPPI.

Abazović je, kako je saopšteno, pohvalio i odlučnost Vlade Sjeverne Makedonije da, putem dobrosusjedske saradnje, ispravljanja nejednakosti u društvu i uvažavanja svih etničkih zajednica, napravi velike iskorake u ostvarenju punopravnog članstva u EU.

On je poručio da će u tome Crna Gora, kao država koja dijeli iste vrijednosti i ciljeve, ostati posvećen partner Sjevernoj Makedoniji.

