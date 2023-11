Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima punu podršku Austrije za evropsku agendu, kazao je austrijski ministar rada i socijalnih pitanja Martinom Koherom na sastanku sa potpredsjednikom crnogorske Vlade za ekonomski razvoj Nikom Đeljošajem.

Iz kabineta Đeljošaja rekli su da je on u Beču razgovarao sa Koherom.

Kako se navodi, Koher je naglasio da Crna Gora ima punu podršku Austrije u procesu evropske integracije i daljeg ekonomskog razvoja.

Đeljošaj je kazao da je Vlada Crne Gore prozapadna i kredibilan partner u procesima reforme i integracije u veliku evropsku porodicu.

Navodi se da je Đeljošaj kazao da Crna Gora, iako mala država, ima potencijala za razvoj infrastrukture, turizma i energetike, i da je država garant pouzdanog biznis ambijenta za sve zainteresovane kredibilne investitore.

„Na kraju susreta sagovornici su istakli dobre odnose Crne Gore i Austrije, te dogovorili nastavak komunikacije i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa“, kaže se u saopštenju.

