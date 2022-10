Crna Gora i dalje predvodnica na putu EU integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje predvodnica na putu evropskih integracija, a svi politički akteri treba da doprinesu da država zadrži taj status, ocijenjeno je na sastanku predsjednice Skupštine Danijele Đurović i prvog potpredsjednika Evropskog parlamenta (EP) Otmara Karasa.

Kako je saopšteno iz skupštine, Đurović se sa Karasom sastala u okviru Prvog parlamentarnog samita međunarodne Krimske platforme.

Karas je, kako se navodi, iskazao interesovanje za unutrašnja dešavanja u Crnoj Gori, a naročito za sudske reforme koje još nijesu sprovedene, posebno za izbor članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

On je istakao da će Crna Gora imati nedvosmislenu podršku EP u procesu pristupanja evropskoj porodici naroda.

On je ocijenio da bi bilo korisno organizovati sastanak na visokom nivou predsjednika skupština država Zapadnog Balkana i predsjednice EP Roberte Metsole.

“Sagovornici su se saglasili da je Crna Gora i dalje predvodnica na putu evropskih integracija, kao i da svi politički akteri treba da doprinesu da naša zemlja taj status i zadrži”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đurović iskazala zainteresovanost za češćom razmjenom sa evropskim parlamentarcima i najavila održavanje sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 14. i 15. decembra u Strazburu.

“Đurović je izrazila interes za organizovanjem posjete Briselu, prije svega EP i drugim institucijama, i istakla značaj organizovanja susreta na visokom nivou sa predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom”, rekli su iz Skupštine.

Govoreći o ovogodišnjem izvještaju o napretku Crne Gore, Đurović je konstatovala da država nije ispunila očekivanja Evropske komisije i članica Evropske unije kada su u pitanju reforme u oblasti pravosuđa, posebno u dijelu izbora sva četiri člana Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

“Đurović je iskazala uvjerenje da će se svi proevropski orjentisani politički akteri ozbiljno i odgovorno odnijeti prema osjetljivim pitanjima koja opterećuju crnogorsko društvo i dati maksimalan doprinos u cilju ispunjavanja naših zadataka iz EU agende”, rekli su iz Skupštine.

