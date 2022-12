Članovi Izborne komisije usvojili konačne rezultate izbora u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Izborna komisija (IK) Glavnog grada, glasovima predstavnika partija koje su osvojile većinu, usvojila je danas konačne rezultate izbora u Podgorici, nakon što su predsjednik Komisije Veselin Vukčević i članovi iz Demokratske partije socijalista (DPS) napustili sjednicu.

Vukčević je prethodno zaključio sjednicu Komisije jer, kako je kazao, članovi nijesu htjeli da se izjasne povodom dnevnog reda.

Na dnevnom redu sjednice bila su tri prigovora koja je IK ranije dobio, a koje su uložili birači.

Članovima IK-a je dostavljeno i uputstvo Državne izborne komisije (DIK) po pitanju proglašenja konačnih rezultata izbora.

DIK je usvojila prigovor nosioca liste Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića, kojim je utvrđeno da IK nije u zakonskom roku, od 24 sata, odlučio o njegovom prigovoru u vezi s neproglašavanjem rezultata.

Dio članova IK tražio je da to tijelo proglasi konačne rezultate izbora, što je Vukčević odbio navodeći da da to nije u skladu sa zakonom.

Vukčević je ponovio da neće potpisati konačne rezultate izbora dok se za to ne steknu uslovi.

“Kada se steknu uslovi iz Člana 98 Zakona o izboru odbornika i poslanika onda će moja ruka potpisati. Hoću da se oduprem pravnoj hajudučiji i nepoštovanju zakona”, kazao je Vukčević, prenosi portal RTCG.

Dio članova IK-a iz redova pobjedničkih izbornih lista nastavio je sjednicu i za predsjedavajućeg IK Glavnog grada odredio najstarijeg člana Radosava Jokića, nakon čega su dopunili dnevni red i utvrdili konačne rezultat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS