CIVIS: Očekujemo brzo konstituisanje parlamentarne većine i izbor vlade

Podgorica, (MINA) – Savez građana CIVIS očekuje brzo konstituisanje parlamenatarne većine i izbor nove vlade u cilju podizanja standarda građana, efikasnije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i sveobuhvatnih reformi u pravosuđu i tužilaštvima.

U CIVIS-u smatraju da prioritetan cilj nove vlasti mora biti i ubrzanje pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU), imajući u vidu da većina poglavlja nije zatvorena i da je neophodno ispunjenja obaveza vezanih za poglavlja 23 i 24, koje koče dobijanje završnih mjerila.

“Odmah poslije konstituisanja parlamenta, neophodno je kompletirati Ustavni sud čime će ta institucija i faktički biti deblokirana, kao i prevazići vd stanje u Vrhovnom državnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu”, navodi se u saopštenju CIVIS-a.

Kako su kazali, to je put da se dobiju mjerljivi rezultati u oblasti suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, što od Crne Gore traže evropski partneri, ali i građani.

“CIVIS se zalaže i da buduća zakonodavna i izvršna vlast nastave ekonomske reforme, suzbijanjem nezaposlenosti, privlačenjem strateških investitora i povećanjem plata, penzija i socijalnih davanja na realnim osnovama, kako bi svaki građanin osjetio boljitak na koji se decenijama čekalo”, poručili su iz CIVIS-a.

Oni smatraju da su posljednji izbori pokazali da su građani rasterećeni od ranije forsiranih tema – raspirivanja podjela i mržnje i da će ubuduće nepogrešivo kažnjavati protagoniste takvih politika.

Iz CIVIS-a su kazali da svi konstituenti parlamentarne većine i buduće Vlade moraju biti svjesni da građani traže konkretne rezultate i da je samo snažan ekonomski razvoj uslov za poboljšanje životnog standarda i trajno utemeljenje evropskih vrijednosti.

“CIVIS će dati pun doprinos pružanju profesionalnih, ekonomskih ili životnih šansi svima koji su tri decenije bili uskraćeni za tu mogućnost, jer su pripadali ili podržavali opciju koja nije Demokratska partija socijalista. Taj proces će biti oslonjen na izvorne principe demokratije, etike i meritokratije”, zaključuje se u saopštenju.

