Civis: Obezbijediti većinu za reforme u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Savez građana Civis saopštio je da nije problem izglasati Vladu sa podrškom od 41 do 44 poslanika, ali pod uslovom da je u indirektnim političko-parlamentarnim pregovorima obezbijeđena većina za imenovanja i reforme u pravosuđu.

Iz Civisa su kazali da ih u to mora ubijediti mandatar za sastav nove Vlade Milojko Spajić da bi ih smatrao smislenim saveznicima.

Oni su rekli da je tačno da su insistirali na kvalifikovanoj većini od 49 poslanika, neophodnih za donošenje krucijalnih odluka i konačnih reformi za nastavak evropskog puta, ali da su svaki put naglasili da se ta većina može obezbijediti direktno i neposredno, ili indirektno i posredno.

“Nikakav problem nije izglasati Vladu sa 41-44 poslanika izabranim u direktnim pregovorima i dogovorima, pod uslovom da je u indirektnim političko-parlamentarnim pregovorima i intezivnim međupartijskim bilateralnim susretima obezbijeđena podrška od 49 i više poslanika, čijim se glasovima rješavaju reforme u prvosuđu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se uz podršku 49 i više poslanika izašlo konačno iz VD statusa i omogućilo glasanje za moderne evropske zakone, kojima se sa sigurnošću trasira put Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

„U sve ovo nas mora ubijediti mandatar da bi nas smatrao smislenim saveznicima“, poručili su iz Civisa.

Prema njihovim riječima, pitanje imenovanja u pravosuđu ne moraju se vezivati za većinu koja konstituiše Vladu, jer je u suštini riječ o odvojenom procesu koji bi trebalo da podrže svi kojima je javni interes i meritokratija preča od partijskih kalkulacija.

Iz Civisa su rekli da baš tu, u reformama pravosuđa i formiranju kredibilnih i nezavisnih institucija, taman koliko i u ekonomskim reformama, leži kvalitativni politički iskorak na put ka EU integracijama.

„Bez toga, priča se svodi na lokalno i sezonsko politikantstvo, koje ne može da iznjedri novi zajednički i viši kvalitet, ali može lične i partijske privilegije, odnosno funkcije i zloupotrebe istih, čega smo se do sada nagledali“, navodi se u saopštenju.

Iz Civisa su kazali da još ima puno prostora za nalaženje rješenja.

Oni su dodali da žele da vjeruju da i te kako ima vještine, umijeća i strpljena na svim pregovaračkim stranama.

„Tim prije što postoje vrata i adrese građanske provijenencije na koje se još nije pokucalo, a Civis smatra da je potrebno! A pogotovo na adrese gdje stanuju politike, koje su ličnim zalaganjem, borbom za pravnu državu i hrabrošću javno demonstrirale principijelnost“, navodi se u saopštenju.

Iz Civisa su rekli da će vrijeme ubrzo to dokazati, ili demantovati, navodeći da će od svega toga zavisiti njihov stav.

„U uzavrelom političkom ambijentu pod velikim pritiskom, sa elementima javne histerije, praćene stalnim i neukusnim spinovanjem i lažnim informacijama o kreiranju 44. Vlade, CIVIS je odlučio da sa puno strpljenja isprati razvoj situacije do objave konačne suštine i jasnih obrisa buduće Vlade“, kaže se u saopštenju.

Iz Civisa su naveli da bez želje da izjavama i intervencijama otežaju ionako težak posao Spajiću, mirno čekaju rasplet, jer će on pokazati gdje se krije suština problema konstituisanja 44. Vlade.

Kako su rekli, tada će se vidjeti da li se nova Vlada „kroji“ po mjeri pojedinaca i pojedinih partija, ili po mjeri višeg i zajedničkog interesa – Crne Gore.

„Pošto smo se do nivoa mučnine nagledali politika “Država – to sam ja”, odnosno “Razvoj države Crne Gore – istovremeno je i razvoj moje rodbine i partije,” očekujemo da ovog puta vidimo i ponudu za drugi koncept“, poručili su iz Civisa.

Oni su rekli da su, u sklopu tog drugog koncepta i višeg interesa, koji ima zadatak da pruži jednake šanse svima, da pomiri i povede stručno i energično prema zacrtanim i opšteprihvaćenim ciljevima i evropskim standardima, očekivali i očekuju Vladu širokih kompromisa i duboke inkluzije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS