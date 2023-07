CGO: Konstitutivnu sjednicu trebalo zakazati do 24. jula

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović morala je konstitutivnu sjednicu zakazati do 24. jula, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Đurović je konstitutivnu sjednicu Skupštine zakazala za 27. jul.

Iz CGO-a su na Tviteru /Twitter/ naveli da je 24. jul trebalo da bude posljednji dan roka za održavanje sjednice.

“Državna izborna komisija je u utorak dostavila izvještaj Skupštini, a poziv na sjednicu je predsjednica morala uputiti danas uz vođenje računa da se sjednica održi u roku od pet dana od tog poziva”, navodi se u objavi CGO-a.

Oni su rekli da javnost treba da zna šta je motivisalo predsjednicu Skupštine da svoju poziciju “na ovaj način (zlo)upotrijebi”.

